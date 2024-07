DE Aidan Hutchinson acredita que os Leões estão famintos e foram criados para o sucesso

DETROIT — Caminhando lado a lado com um dos maiores jogadores da história da NFL, o edge rusher do Detroit Lions, Aidan Hutchinson, continuou aproveitando a oportunidade de aprender com o recebedor do Hall da Fama Calvin Johnson.

Com os jogadores dos Lions prontos para se apresentarem para o campo de treinamento em menos de um mês, Hutchinson aproveitou algumas pérolas de Johnson durante o AREA 313 Celebrity Scramble no Rocket Mortgage Classic em 25 de junho.

“Sinceramente, só ele estar por perto da instalação agora, hoje em dia, e eu sinto que ele está mostrando o rosto e usando aquela jaqueta dourada, ele é uma lenda, cara”, disse Hutchinson à ESPN. “Ele não precisa dizer muito para você se inspirar nele.”

Após chegar ao NFC Championship Game pela primeira vez em 1991, Hutchinson e os Lions têm aspirações ao Super Bowl para a próxima temporada. De acordo com a ESPN BET, Detroit abrirá a temporada com a quarta melhor probabilidade de ganhar o título (+1100), e ganhar o primeiro Super Bowl da franquia é algo que eles estão levando a sério.

“É irreal. Há muito entusiasmo chegando neste ano, mas acho que é um entusiasmo bem merecido”, disse Hutchinson à ESPN. “Acho que muito mais caras em nosso time entendem o que é este ano, e entendemos o que temos e estamos todos prontos.”

Detroit garantiu extensões de contrato de vários anos para os jogadores fundamentais Amon-Ra St. Brown, Jared Goff e Penei Sewell, além de reformular sua secundária com as adições dos cornerbacks novatos Terrion Arnold (primeira rodada) e Ennis Rakestraw Jr. (segunda rodada).

A diretoria também contratou o CB do Las Vegas Raiders, Amik Robertson, como agente livre e negociou com o CB do Tampa Bay Buccaneers, Carlton Davis III. Espera-se que ambos ajudem a defesa dos Lions, que permitiu touchdowns em 23% dos ataques dos adversários, ficando em 25º lugar na liga.

Johnson, que foi introduzido no Pro Football Hall of Fame em 2021 após passar toda a sua carreira em Detroit, também gosta das chances dos Lions. Vindo de seu primeiro título de divisão em três décadas, Johnson quer ver Detroit dominar a NFC North por mais uma temporada.

“Depois do ano passado, sinto que eles podem jogar com qualquer um”, disse Johnson. “O primeiro passo é lidar com o que fazemos em nossa divisão. Se pudermos lidar com o que fazemos em nossa divisão, isso vai longe.”

Entrando no Ano 3, Hutchinson se estabeleceu entre a elite da liga após ser nomeado para seu primeiro Pro Bowl após a temporada de 2021. A escolha geral nº 2 do draft de 2022 é o primeiro jogador na história da NFL a registrar 10 sacks e três interceptações em 20 jogos na carreira. Na temporada passada, ele registrou 11,5 sacks, mas diz que treinou nesta offseason para se tornar mais produtivo em geral, em vez de apontar uma área específica de melhoria.

“É difícil dizer, porque sinto que a coisa mais importante é a consistência. Então, sinto que é a consistência com os exercícios, com a dieta, com a nutrição, com tudo”, disse Hutchinson. “Sinto que isso continua a se acumular a cada ano, junto com seu conhecimento do jogo. Conforme essas coisas aumentam, você continua a subir de nível como jogador, então, em todos os aspectos.”

Obviamente, o técnico do Lions, Dan Campbell, e sua equipe adorariam ver mais sacks de Hutchinson em 2024, mas eles estão trabalhando em esquemas para adicionar mais pressão sobre os quarterbacks adversários de vários lugares. Uma melhor cobertura na secundária também deve ajudar Hutchinson a atingir um novo nível.

Assim como seus companheiros de equipe, Hutchinson está pronto para o desafio.

“Acho que todos deram tudo de si neste próximo ano, e sinto que nos próximos anos também, porque não é o último ano em que todos estamos jogando”, disse Hutchinson. “Há muitos jogadores excelentes neste time, e acho que poderíamos ter sucesso repetido nos próximos anos.”