Decisão judicial busca teste para decidir se atletas são funcionários

FILADÉLFIA — Atletas universitários cujos esforços beneficiam principalmente suas escolas podem se qualificar como funcionários merecedores de pagamento sob as leis federais de salários e horas, decidiu um tribunal de apelações dos EUA na quinta-feira, em um revés para a NCAA.

O tribunal, no mais recente desafio à noção de “amadorismo” defendida pela NCAA nos esportes universitários, disse que um teste deveria ser desenvolvido para diferenciar entre estudantes que praticam esportes universitários por diversão e aqueles cujo esforço “cruza a linha legal e se torna trabalho”.

“Com atletas profissionais como os indicadores mais claros, praticar esportes pode certamente constituir trabalho compensável”, escreveu o Juiz do Circuito dos EUA L. Felipe Restrepo. “No final das contas, a pedra de toque continua sendo se as circunstâncias cumulativas do relacionamento entre o atleta e a faculdade ou a NCAA revelam uma realidade econômica que é a de um empregado-empregador.”

Um colega, em uma opinião concordante, questionou a dificuldade de tal processo, observando que quase 200.000 alunos competem em quase 6.700 equipes da Divisão I. A NCAA esperava que o caso fosse arquivado, mas, em vez disso, ele retornará ao juiz de primeira instância para apuração dos fatos.

A decisão segue uma decisão da Suprema Corte de 2021 que levou a NCAA a alterar suas regras para permitir que atletas lucrem com seu nome, imagem e semelhança. Em maio, a NCAA anunciou um plano de compartilhamento de receita de quase US$ 2,8 bilhões que pode direcionar milhões de dólares diretamente para atletas até o ano que vem.

Os atletas da Divisão I e ex-atletas por trás do processo na Filadélfia estão buscando salários por hora mais modestos, semelhantes aos ganhos por seus colegas em programas de trabalho-estudo. Eles argumentam que as faculdades estão violando práticas trabalhistas justas ao não pagá-los pelo tempo que dedicam aos seus esportes, que, segundo eles, pode ter uma média de 30 ou mais horas por semana.

O advogado Paul McDonald, representando os demandantes, sugeriu que os atletas podem ganhar US$ 2.000 por mês ou US$ 10.000 por ano para participar de esportes da NCAA. Ele disse que muitos estudantes precisam do dinheiro para despesas diárias.

“Essa noção de que atletas universitários não podem ser estudantes e funcionários não é precisa quando você tem funcionários estudantes nos campi”, disse McDonald na quinta-feira. “É simplesmente inacreditável a ideia de que os atletas não atenderiam aos mesmos critérios que os funcionários.”

Um juiz distrital se recusou a rejeitar o caso, levando a NCAA, sediada em Indianápolis, a pedir ao tribunal de apelações que impedisse que o caso fosse a julgamento.

Os réus incluem a NCAA e escolas associadas, como a Duke University, a Villanova University e a University of Oregon.

A NCAA, em um comunicado, disse que vem expandindo os principais benefícios para atletas, desde assistência médica até preparação para a carreira, e quer ajudar as escolas a direcionar benefícios financeiros mais diretos para seus atletas.

No entanto, observou o que chamou de preocupações dos alunos de que o modelo de emprego poderia “prejudicar suas experiências e custar desnecessariamente inúmeras oportunidades aos atletas-estudantes em esportes femininos, esportes olímpicos e esportes nos níveis HBCU e Divisão II e Divisão III”. A declaração foi emitida pela porta-voz da NCAA, Meghan Durham Wright.

A decisão unânime da Suprema Corte que gerou os pagamentos NIL suspendeu a proibição de compensação universitária além de bolsas integrais. As escolas que recrutam atletas de ponta agora podem oferecer dezenas de milhares de dólares em benefícios relacionados à educação, como programas de estudo no exterior, computadores e bolsas de pós-graduação.

“Tradições por si só não podem justificar a decisão da NCAA de construir um empreendimento massivo de arrecadação de dinheiro nas costas de atletas estudantes que não são compensados ​​de forma justa”, escreveu o Juiz Brett Kavanaugh em uma opinião concordante. “A NCAA não está acima da lei.”

Mas esse caso não resolveu se os atletas universitários são funcionários com direito a pagamento direto — a questão principal perante o painel do 3º Tribunal do Circuito dos EUA.

A presidente da Universidade Baylor, Linda Livingstone, falando na convenção da NCAA no ano passado, disse que o modelo transformaria os treinadores em chefes de seus jogadores.

“Transformar atletas-estudantes em funcionários terá um impacto amplo, impressionante e potencialmente catastrófico nos esportes universitários em geral”, disse Livingstone, presidente do Conselho de Governadores da NCAA. “Precisamos que o Congresso afirme o relacionamento único dos atletas-estudantes com suas universidades.”

Mas o relacionamento tem enfrentado um escrutínio cada vez maior.

Em 2021, um importante advogado do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas disse em um memorando que atletas universitários deveriam ser tratados como funcionários da escola.

E os jogadores recorreram às redes sociais para reivindicar uma parte das centenas de milhões de dólares que as escolas da NCAA ganham com esportes, incluindo uma campanha na véspera do torneio de basquete da NCAA de 2021 que trazia a hashtag #NotNCAAProperty.

A NCAA, em sua convenção, comparou os atletas a estudantes que se apresentam em grupos de teatro, orquestras e outras atividades no campus sem remuneração.

McDonald disse que esses tipos de grupos no campus são liderados por estudantes, enquanto os atletas têm seu tempo controlado por seus treinadores de uma forma que se assemelha ao emprego.

“Os garotos mais controlados em qualquer campus são os estudantes-atletas”, ele disse no início deste ano.