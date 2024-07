Deebo Samuel zomba dos Cowboys jogando contra os 49ers como se fossem o Super Bowl

Cuando o Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers se enfrentam, o mundo para. Esses dois titãs da NFL vêm se enfrentando há décadas, mas em 2023 as coisas tomaram um rumo inesperado, com um lado aparentemente tratando outubro como se fosse fevereiro.

Em um momento espontâneo capturado pela nova série da Netflix “Receptor“O wide receiver do San Francisco 49ers, Deebo Samuel, deu um tiro direto no Dallas Cowboysdestacando a intensidade de sua rivalidade.

Deebo Samuel desafia Micah Parsons

O clipe, ambientado no confronto entre os dois times em 9 de outubro de 2023, revela um forte contraste de mentalidade que deixou os fãs dos Cowboys animados e os críticos desconfiados.

O comentário sem filtros de Deebo Samuel quebrou o hype em torno do confronto. Com um sorriso irônico, ele brincou: “Ei, cara, eles estão olhando para isso como se fosse o Super Bowl. Mas este é apenas mais um jogo na programação. Vamos derrotá-los, mostrar a eles o que fazemos.” As palavras de Samuel ecoam o sentimento de muitos jogadores que veem cada jogo como uma chance de provar a si mesmos, independentemente do adversário.

Deebo minimiza confronto dos Cowboys em “Receiver”

O Cowboysliderado pelo proprietário Jerry Jones, elevou sua rivalidade com os 49ers para Super Bowl níveis. Essa rivalidade é profunda, remontando às batalhas clássicas dos anos 80 e 90. Jerry Jones, uma figura maior que a vida entre os donos da NFL, alimentou o fogo com sua paixão e desejo de vitória.

A preparação intensa, o frenesi da mídia e o fervor dos fãs sugeriram que esse confronto significava mais do que apenas um confronto de temporada regular. Mas o comentário sincero de Samuel serve como uma dose de realidade, um lembrete de que, no final das contas, é sobre execução em campo, não sobre o hype pré-jogo. O placar final de 2023 de 42-10 a favor dos 49ers ressalta ainda mais a importância desse confronto.

Enquanto isso, uma coisa é clara: a abordagem direta de Deebo Samuel adicionou uma camada intrigante ao drama, deixando os fãs aguardando ansiosamente o próximo capítulo dessa rivalidade histórica.