Deion Sanders – Colorado deve proteger QB para competir no Big 12

LAS VEGAS — Depois de terminar com 4-8 e em último lugar no Pac-12 em sua temporada de estreia no ano passado no Colorado, o técnico Deion Sanders deixou claro durante o dia da mídia da conferência na quarta-feira o que precisa mudar para que os Buffaloes possam competir no Big 12.

“Temos que proteger aquele quarterback”, disse Sanders. “Esse é o número 1.”

No ano passado, seu filho Shedeur Sanders foi o quarterback mais demitido do país (52), o que levou Deion Sanders a reformular completamente a linha ofensiva, incluindo a contratação de um novo treinador de linha, o ex-jogador de linha ofensiva da NFL Phil Loadholt.

Depois de uma reformulação completa na última offseason, Sanders disse que foi mais fácil desta vez.

“O que torna fácil conectar-se com a linha ofensiva? Ter o melhor quarterback do futebol universitário”, disse Sanders. “Quem não quer vir e bloquear o melhor quarterback do futebol universitário? Você tem que ser um idiota se disser: ‘Não quero ser visto.'”

“Os números da televisão são loucos. Eles estão no ar toda semana. Então, eu ganho exposição e acho que 32 olheiros da NFL estarão em todos os treinos vendo esses dois caras [Shedeur and Travis Hunter] prática. Então, eu consigo ser visto. Isso é fácil — e não é uma venda. Isso é senso comum para qualquer jogador de linha querer fazer parte.”

O Colorado adicionou seis jogadores de linha ofensiva na janela de transferências inicial, incluindo dois com experiência no Power 5 e o recruta de linha ofensiva mais bem classificado do país, Jordan Seaton.

Apesar de outra offseason de mudanças, os Buffs foram previstos para terminar em 11º na conferência na pesquisa oficial de pré-temporada da conferência. Sanders apresentou um conjunto diferente de expectativas.

“Eu seria um idiota se sentasse aqui e não dissesse que planejamos vencer”, ele disse. “Não sei quem se senta e diz que não planeja vencer. Você tem que ser um idiota para dizer isso. Definitivamente planejamos vencer, e antes de tudo, começa com a equipe. Acho que temos mais de 140 anos de experiência na NFL na equipe.

“Certamente, temos dois caras que estão posicionados para ficar entre os cinco primeiros no draft [Sanders and Hunter]mas acho que teremos mais dois que vão se esgueirar nessa primeira rodada. Deixe-me dar a você BJ Green. Não vou contar o quarto.”

O Colorado abre a temporada em 29 de agosto em casa contra o North Dakota State, um adversário da FCS que Sanders disse ter o respeito dos Buffaloes.

“Eles são realmente muito bons, e estou bravo com eles [CU athletic director Rick George] agora mesmo por colocá-los na agenda para abrir com eles”, disse Sanders. “Você pode me dar uma bandeja ou algo assim? Esses caras são maravilhosos. A equipe deles sempre esteve entre as melhores. Muitas pessoas se matricularam dessa equipe para ir para níveis mais altos. Essas crianças jogam duro. Eles são durões. Eles não cometem muitos erros. Eles estão acostumados a vencer.”