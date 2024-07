Deion Sanders defende Colorado e filho Shilo contra as críticas de Paul Finebaum com uma postagem brutal no IG

Paulo Finebaum mais uma vez gerou alguma controvérsia com seus comentários recentes, mas desta vez é Deion Sanders quem está se levantando para calá-lo. Desde minimizar a maior conquista da SEC até chamar o Prime Time de “celebridade criada por Hollywood”, Finebaum certamente irritou algumas pessoas. No entanto, Deion Sanders não perdeu tempo em defender a si mesmo e sua equipe contra as críticas de Finebaum.

Em resposta a Bela árvorecomentários desdenhosos sobre o Colorado, Descrição levou para Instagram para esclarecer as coisas. Ele enfatizou o trabalho duro e a dedicação que os trouxeram até onde estão hoje, deixando claro que Finebaum não tinha ideia dos desafios que eles superaram. É evidente que Deion está firme e pronto para liderar seu time, os Buffs, para uma temporada de sucesso, apesar dos pessimistas.

Shilo Sanders sob fogo por golpe tardio no treinoTwitter

O apoio de Deion ao seu filho, Shilo Sanders, também foi totalmente exibido quando ele o elogiou em seu post, mostrando confiança inabalável em suas habilidades em campo. É claro que Descrição não está apenas defendendo seu próprio legado, mas também elevando a próxima geração de talentos.

“Vocês não têm ideia de quais provações, tribulações e orações nos trouxeram até aqui! Nunca julguem as pessoas porque na maioria das vezes a história que vocês ouvem é apenas a primeira história e isso não significa que seja a VERDADE só porque vocês a ouvem primeiro”, escreveu Deion.

“Não queremos um pedido de desculpas, só queremos que você viva e ame. Estou tão orgulhoso de você, filho. @ShiloSanders E você é DOGG! #CoachPrime”ele adicionou.

Sanders defende Buffs em meio às críticas de Finebaum

Por outro lado, Bela árvoreA afirmação ousada de que o Colorado nunca será candidato aos playoffs só alimentou a determinação dos Buffs de provar que ele estava errado. Apesar das dúvidas de Finebaum, os Buffs parecem equilibrados e prontos para enfrentar quaisquer desafios que surgirem na próxima temporada. Isso levanta a questão: os comentários de Finebaum servirão como a motivação de que os Buffs precisam para ter uma temporada de destaque?

Olhando para a temporada de 2024, é evidente que Treinador Prime e sua equipe não estão recuando. A declaração confiante de James Chaney no The Pregame Show Network reflete a crença inabalável da equipe em seu potencial para uma temporada de sucesso. As metas e expectativas foram definidas, com uma corrida invicta pelo Campeonato Nacional em vista.