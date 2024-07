Deion Sanders faz lobby com os Raiders para deixar seus filhos Shedeur e Shilo jogarem lá, o que gera polêmica

As a temporada de futebol americano universitário se aproxima, os times da NFL que precisam de um quarterback, como o Las Vegas Raiders, estão de olho em potenciais prospectos de draft. Um jogador que está gerando muita atenção é o quarterback do Colorado Shedeur Sanders, que teve impressionantes 27 passes para touchdown com apenas três interceptações na temporada passada, apesar de jogar com um time de apoio menos experiente. Se ele continuar a ter um bom desempenho nesta temporada, há uma grande possibilidade de que ele possa ser uma escolha de primeira rodada no draft da NFL.

O pai de Shedeur, Deion Sanders, que também é o treinador principal do Colorado, expressou seus pensamentos sobre o potencial de seu filho ingressar no Raiders. Em um vídeo postado no X pelo Vegas Sports Today, ele mencionou, “Isso seria legal,” quando questionado sobre a possibilidade de Shedeur jogar pelos Raiders durante Dia da mídia Big 12 em 10 de julho.

Deion Sanders mostra movimento gerador de dinheiro para seus jogadores

A família Sanders é conhecida por ser unida, então se Deion Sanders está positivo sobre a ideia de seu filho jogar pelos Raiders, é provável que Ela porta sentiria o mesmo. Deion também expressou seu desejo de que os Raiders tenham sucesso e mencionou que, embora ele não queira necessariamente que eles estejam em posição de recrutar seu filho, ele ficaria feliz em ver Shedeur no Silver and Black.

O entusiasmo de Deion pela Raiders fica ainda mais evidente em um tuíte do Vegas Sports Today, onde ele expressou sua empolgação com a possibilidade de seus filhos jogarem pelo time e se encontrarem com a comissão técnica dos Raiders.

Deion apoia Antonio Pierce, alimentando especulações

Além disso, Raiders o treinador principal Antonio Pierce também recebeu elogios de Deion Sanders. Pierce, um ex-jogador que assumiu como técnico interino durante a temporada de 2023 e eventualmente garantiu a posição de tempo integral, ganhou o respeito de Sanders. Os dois têm um bom relacionamento, e Sanders apoia a liderança de Pierce dentro da organização Raiders.

A potencial parceria entre Shedeur Sanders e o Las Vegas Raiders está gerando entusiasmo tanto na família Sanders quanto entre os fãs. Com Deion Sanders e Antonio Pierce expressando positividade sobre a perspectiva, parece que Shedeur pode ser um forte concorrente para os próximos planos de recrutamento dos Raiders. Conforme a temporada de futebol americano universitário se desenrola, todos os olhos estarão em Shedeur Sanders (e talvez no outro filho de Deion, Shilo) enquanto ele continua a mostrar seu talento em campo.