DeMar DeRozan aparece no vídeo de ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

DeMar DeRozan fez uma participação especial no videoclipe “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, que foi lançado na quinta-feira.

O atacante apareceu agachado em um contêiner de armazenamento perto da marca de 2:43 do clipe, enquanto Lamar cantava: “Estou feliz que DeRoz voltou para casa, vocês também não o mereciam.”

O verso, e a música em geral, é uma crítica ao rapper Drake, nascido em Toronto.

Coincidentemente, DeRozan foi selecionado em nono lugar geral no draft da NBA de 2009 e passou as primeiras nove temporadas de sua carreira no Toronto Raptors.

Assim como Lamar, DeRozan é natural de Compton, Califórnia.

Ele foi negociado com o San Antonio Spurs em 2018 e com o Chicago Bulls em 2021. Atualmente, ele é um agente livre.

DeRozan também estava entre as estrelas da NBA presentes no show “The Pop Out: Ken & Friends” de Lamar em Inglewood, Califórnia, no mês passado.