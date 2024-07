Democratas progressistas da Câmara planejam contraprogramação para visita de Netanyahu

Washington

CNN

—



Vários legisladores democratas estão planejando participar de uma série de eventos de contraprogramação na quarta-feira, em vez de comparecer ao discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no Congresso, o exemplo mais recente de como os democratas continuam divididos sobre a forma como Israel lida com a guerra contra o Hamas.

Ao mesmo tempo em que Netanyahu deve discursar no Congresso, vários grupos progressistas sem fins lucrativos estão organizando um evento no Capitólio, do qual vários legisladores democratas devem participar, de acordo com um convite compartilhado com a CNN.

O evento, “A paz é possível: uma visão alternativa para Israel e Palestina”, contará com a presença de líderes pacifistas israelenses e palestinos e é organizado por grupos como o Center for American Progress e o Middle East Democracy Center.

A presidente do Caucus Progressista do Congresso, Pramila Jayapal, democrata do estado de Washington, deve fazer o discurso de abertura do evento, de acordo com um comunicado compartilhado com a CNN.

Enquanto isso, os representantes democratas Ayanna Pressley, de Massachusetts, e Greg Casar, do Texas, realizarão uma entrevista coletiva pelo Zoom com uma coalizão de progressistas para tentar pressionar o governo Biden e o Congresso a adotar um embargo de armas contra Israel, já que ativistas argumentam que fornecer armas a Israel cria violações de direitos humanos.

Separadamente, democratas seniores da Câmara, incluindo os representantes Jim Clyburn da Carolina do Sul, Rosa DeLauro de Connecticut e Jamie Raskin de Maryland, se reunirão com as famílias dos reféns israelenses que foram sequestrados durante o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro.

Aproximadamente 80 democratas da Câmara e pelo menos seis senadores democratas devem faltar ao discurso de Netanyahu na quarta-feira, de acordo com fontes e declarações públicas revisadas pela CNN. A liderança democrata da Câmara deu a seus membros espaço para tomar suas próprias decisões sobre comparecer ou não ao discurso.

A vice-presidente Kamala Harris, que agora é a provável indicada democrata, não presidirá em seu papel constitucional como presidente do Senado durante o discurso de Netanyahu; Harris estará em Indianápolis na quarta-feira, e ela deve se encontrar separadamente com Netanyahu no final desta semana. A presidente pro tempore do Senado, Patty Murray, uma democrata do estado de Washington, também se recusou a presidir o discurso, deixando o presidente de Relações Exteriores do Senado, Ben Cardin, um democrata de Maryland, para presidir, disse uma fonte familiar à CNN.

Antes do discurso de Netanyahu, o presidente da Câmara, Mike Johnson, enviou uma carta aos legisladores obtida pela CNN informando que haverá “uma presença policial maior ao redor do complexo do Capitólio e na Câmara dos Representantes” e enfatizou que haverá uma “política de tolerância zero para distúrbios no edifício”.

Em uma declaração contundente anunciando que não compareceria ao discurso, a deputada democrata Rashida Tlaib, de Michigan, a única membro palestina do Congresso, chamou Netanyahu de “um criminoso de guerra que comete genocídio contra o povo palestino”.

“É completamente vergonhoso que líderes de ambos os partidos o tenham convidado para discursar no Congresso. Ele deveria ser preso e enviado ao Tribunal Penal Internacional”, acrescentou Tlaib.

O deputado democrata Ro Khanna, da Califórnia, outro dos legisladores que não compareceu ao discurso de Netanyahu, disse à CNN: “Simplesmente não acho que deveríamos ouvir um sermão unilateral de Netanyahu quando ele teve uma estratégia fracassada no conselho”.

Até mesmo alguns legisladores judeus, como a deputada democrata Sara Jacobs, da Califórnia, não planejam comparecer.

“Não vou ao discurso de Netanyahu porque não quero tolerar seu comportamento nos últimos 10 meses”, disse Jacobs à CNN. “Acho que a segurança de Israel é incrivelmente importante. Tenho família que mora lá. Mas o que Netanyahu fez, como ele processou esta guerra, o que ele tem feito na Cisjordânia não torna Israel mais seguro.”

A deputada democrata Ilhan Omar, de Minnesota, disse à CNN que, em vez de comparecer ao discurso, ela deu seus ingressos aos familiares dos reféns mantidos.

Antes da chegada de Netanyahu, a Jewish Voice for Peace organizou um protesto de 300 pessoas para protestar contra a aparição de Netanyahu e a decisão da liderança do Congresso de se encontrar com ele.

“Este é um criminoso de guerra que ninguém, nem um único dos nossos oficiais eleitos deveria se encontrar com Netanyahu”, disse a diretora de comunicações do JVP, Sonya Meyerson-Knox, à CNN. “E, de fato, o que estamos exigindo dos nossos oficiais eleitos é que realmente façam tudo o que puderem para chegar a um cessar-fogo para salvar vidas.”

O gabinete do deputado democrata Dan Kildee teve que pedir ajuda à Polícia do Capitólio dos EUA depois que manifestantes invadiram seu escritório, o que resultou em várias prisões.

“Centenas de manifestantes do lado de fora do escritório se tornaram perturbadores, batendo violentamente nas portas do escritório, gritando alto e tentando forçar a entrada no escritório”, disse o chefe de gabinete de Kildee, Mitchell Rivard, em uma declaração à CNN. “A Polícia do Capitólio dos EUA e o Sargento de Armas responderam imediatamente ao incidente e fizeram várias prisões. O congressista Kildee está seguro e sua equipe foi localizada.”

A Polícia do Capitólio está se preparando para um grande protesto de coalizão liderado por grupos palestinos para cercar o Capitólio na quarta-feira em antecipação à chegada de Netanyahu.

Haley Talbot e Danya Gainor, da CNN, contribuíram para esta reportagem.