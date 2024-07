Depois de uma Copa do Mundo terrível, a seleção feminina dos EUA está pronta para as Olimpíadas?

Trinity Rodman, à esquerda, e Emily Fox conversam durante a vitória da seleção feminina dos EUA por 1 a 0 sobre o México em um amistoso pré-Olímpico no início deste mês. Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images para USSF

Em cada oportunidade de repetir a antiga linha da empresa de que o padrão para a seleção feminina dos EUA é medalha de ouro ou nada, a nova treinadora Emma Hayes fez uma pausa e ofereceu uma resposta mais calculada e sutil.

Hayes não disse que o objetivo é algo menos que uma medalha de ouro, e ela também não se comprometeu a que esse seja o único resultado aceitável para uma seleção feminina dos EUA no meio de uma reconstrução. Ela continua a navegar em uma cultura em torno da seleção feminina dos EUA onde a expectativa é ganhar tudo quando ela sabe que elas não podem mais ganhar tudo.

“Eu nunca vou dizer a ninguém para não sonhar em vencer”, Hayes disse a um pequeno grupo de repórteres em sua apresentação na cidade de Nova York no final de maio. “Então, vá em frente — é importante para nós termos isso.

“Mas como eu disse antes, temos que ir passo a passo e focar em todos os pequenos processos que precisam acontecer para que possamos atuar em nosso melhor nível. Se pudermos atuar em nosso melhor nível, então temos uma chance de fazer as coisas. Mas temos trabalho a fazer. A realidade é que o jogo mundial está onde está, e o resto do mundo não teme os EUA da maneira que eles temiam antes — e isso é válido.”

A USWNT entra nas Olimpíadas de 2024 com quatro títulos de Copa do Mundo e quatro medalhas de ouro olímpicas, cada uma das quais é um recorde. As americanas nunca deixaram de ganhar uma Copa do Mundo ou Olimpíadas subsequentes desde que os torneios começaram a ser realizados em anos consecutivos em 1995 e 1996.

Esse recorde está em uma posição precária na França neste verão.

A seleção feminina dos EUA teve seu pior resultado em um grande torneio da história no verão passado, perdendo nos pênaltis para a Suécia — uma velha inimiga, o que coloca mais sal na ferida — nas oitavas de final, marcando a primeira vez que o programa terminou pior do que o terceiro lugar em uma Copa do Mundo.

Não foi só que o resultado foi ruim no vácuo: os americanos jogaram tão sem imaginação que conseguiram escapar apenas por pouco da fase de grupos por meio de um empate sem gols com Portugal, salvos por meros centímetros quando um chute tardio de Portugal bateu na trave. Foi a evidência mais clara até agora de que esta não era mais a poderosa potência mundial americana, o time que havia vencido Copas do Mundo consecutivas em 2015 e 2019. O mundo não havia apenas alcançado — outros times de ponta haviam superado os Estados Unidos.

O ex-técnico principal Vlatko Andonovski assumiu grande parte do escrutínio público, mas os jogadores quase unanimemente lutaram para se ajustar aos oponentes em tempo real. Ficou claro que os problemas eram mais profundos do que poderiam ser resolvidos com a separação de um técnico. Agora, com as Olimpíadas se aproximando, as perguntas que sobraram da Copa do Mundo permanecem: os jogadores estão preparados para competir em um cenário moderno com times mais competitivos do que nunca?

Durante a Copa do Mundo, a própria Hayes questionou publicamente as capacidades da USWNT como observadora distante e comentarista de meio período, apontando para uma falta de criatividade entre as americanas. Ela também foi contratada como uma resposta a tais perguntas. Sua contratação foi amplamente elogiada como o melhor resultado possível da busca por um novo técnico, um nível de ambição e reforma que contrastava fortemente com a decisão da US Soccer de seguir o status quo no lado masculino, cujos resultados foram confirmados na Copa América deste ano.

Agora, as Olimpíadas chegaram, e os americanos, por mais impacientes que sejam, querem respostas e retornos imediatos. A última medalha de ouro olímpica para a seleção feminina dos EUA veio em 2012. Fontes de alto nível em todo o esporte desde a saída da seleção feminina dos EUA da Copa do Mundo de 2023 expressaram preocupação de que uma segunda exibição ruim consecutiva em um grande torneio poderia atrasar o programa por anos e encorajar ainda mais o resto do mundo.

A realidade, no entanto, é que a principal missão de Hayes é vencer a Copa do Mundo de 2027. Embora as Olimpíadas sempre tenham algum prestígio, a Copa do Mundo Feminina — um holofote singular para as equipes assumirem — é o pódio mais impactante. Também é um longe o suficiente para permitir uma quantidade realista de tempo de preparação.

Nem Hayes nem o diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, admitiriam, mas a contratação de Hayes foi claramente focada em longo prazo na próxima Copa do Mundo — não em curto prazo nas Olimpíadas. Hayes e a US Soccer concordaram em permitir que Hayes terminasse a temporada europeia com o Chelsea, o que significa que ela ficaria com quatro amistosos e menos de dois meses fora de campo antes das Olimpíadas.

Ninguém, nem mesmo alguém com a elogiada perspicácia de treinador de Hayes, poderia ser esperado para desenvolver um time vencedor de medalha de ouro naquele tempo, especialmente um time que foi reformulado após tal decepção recente. Hayes disse isso, talvez mais recentemente com um toque de frustração após o frustrante empate de 0-0 com a Costa Rica na terça-feira no jogo de despedida do time.

Hayes fez uma pausa de 10 segundos no meio de sua primeira resposta a uma pergunta que aludiu à decepção pelo empate sem gols, antes de dizer: “[Trinity Rodman] pode marcar um gol no último minuto, mas o goleiro fez um jogo excelente. Sim, precisamos ser mais clínicos. Não preciso dizer o óbvio. Mas acho que quando você teve talvez meia dúzia de sessões de treinamento no total desde que sou o treinador, acho que é um retorno muito bom até agora.”

jogar 0:50 Emma Hayes não está focada no barulho externo antes dos Jogos Olímpicos da USWNT A gerente da seleção feminina da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, explica que a equipe está focada exclusivamente nos jogos das Olimpíadas de 2024.

Hayes é realista, e a realidade destas Olimpíadas é desconfortável para um programa da seleção feminina dos EUA que, com apenas um exagero mínimo, ganhou tudo o tempo todo no passado: hoje em dia, o ouro não é o padrão decisivo — não neste torneio.

Uma visão mais dura e objetiva pode ser que o ouro seria uma superação neste ponto da trajetória do programa dos EUA. Os EUA agora estão em quinto lugar no mundo, o pior ranking da FIFA da equipe na história. Antes da Copa do Mundo do ano passado, os EUA estavam em primeiro ou segundo lugar em todos os 20 anos de existência do ranking.

Os americanos não são nem de longe os favoritos nas Olimpíadas de 2024. Uma medalha de bronze, que os EUA ganharam há três anos em Tóquio, seria uma conquista significativa. E em um grupo com Zâmbia — que Hayes corretamente observou que não deveria ser ignorada — Alemanha e Austrália, a gama de resultados realistas para a seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas de 2024 vai de uma catástrofe na fase de grupos até uma medalha de ouro. Qualquer coisa incluindo e entre esses resultados é realista no cenário atual.

Apesar dos recentes problemas da seleção feminina dos EUA, uma medalha de ouro é possível por vários motivos: esta equipe dos EUA tem muito talento em campo e na área de treinadores, e seus concorrentes têm suas próprias lesões e altos e baixos recentes para se formar. Hayes está entre os melhores treinadores do mundo, e a seleção feminina dos EUA tem uma linha de frente de classe mundial em Sophia Smith, Trinity Rodman e Mallory Swanson, e uma das melhores defensoras centrais do mundo em Naomi Girma.

No entanto, esta seleção dos EUA também não é que diferente daquela que teve dificuldades na Copa do Mundo do ano passado. Dez das 18 jogadoras do elenco fizeram parte da Copa do Mundo de 2023, com a omissão do veterano atacante Alex Morgan marcando a mudança de maior destaque. A escalação inicial preferida de Hayes — a que derrotou o México por 1 a 0 em 13 de julho — apresenta oito jogadoras que se destacaram e começaram na Copa do Mundo de 2023. A reformulação da seleção feminina dos EUA não é especificamente sobre pessoal, mas sobre ideias e princípios em evolução e sofisticação.

Ainda assim, a dependência histórica no jogo de transição continua sendo a abordagem mais eficaz da seleção feminina dos EUA, uma que Hayes diz explicitamente que quer evoluir. O empate sem gols de terça-feira com a Costa Rica pareceu assustadoramente com uma das performances ruins da seleção feminina dos EUA na Copa do Mundo do ano passado, onde um esquema defensivo disciplinado de um oponente deixou as americanas sem ideias suficientes ou, mais simplesmente, incapazes ou azaradas na frente da rede.

Foi um jogo de despedida anticlimático que ofuscou parte do progresso feito nos últimos oito meses desde que Hayes foi contratada, incluindo seu envolvimento de longe ao lado da treinadora interina Twila Kilgore. Houve identificação e desenvolvimento de talentos, como o surgimento de Sam Coffey como meio-campista defensivo do time e Jenna Nighswonger como uma lateral esquerda moderna e ofensiva. Cada uma dessas áreas tem sido uma necessidade para a seleção feminina dos EUA.

Taticamente, a seleção feminina dos EUA tem sido mais ágil nos últimos nove meses, alternando configurações de meio-campo entre um pivô duplo — a solução que o time precisava, mas que recorreu tarde demais na Copa do Mundo de 2023 — e um trio de meio-campo mais agressivo. Hayes e Kilgore experimentaram um trio de três em diferentes fases dos jogos, bem como diferentes cadências de pressão sobre os oponentes.

Dessas formas, o progresso tem sido claro. Há um novo treinador com uma quantidade razoável de novos funcionários. Sem dúvida, há novas ideias sendo experimentadas e implantadas. Realisticamente, porém, todo esse algoritmo requer tempo para ser executado até sua conclusão. Grandes torneios são sobre tempo tanto quanto sobre talento, e este é um time dos EUA no início de um processo de decolagem que incorrerá em mais turbulência ao longo do caminho.

“Onde estamos em comparação com a nossa melhor versão de nós mesmas?”, Hayes perguntou retoricamente aos repórteres em seu briefing introdutório. Essa é a lacuna que ela está focada em fechar: aquela entre a seleção feminina dos EUA que vence torneios e a que caiu. Só então isso pode ser seguido por alcançar o resto do mundo — ou, para “derrotar a p—ing espanhola”, as atuais campeãs mundiais e europeias, como Hayes brincou descaradamente recentemente.

Sonhar com a medalha de ouro faz sentido para a USWNT. Está no DNA americano, Hayes disse, e ela não vai mudar isso. Mas, como Hayes também disse, há muito trabalho para chegar lá.