Deshaun Watson se foi: ele nunca mais será o mesmo de quando jogava pelos Texans, diz especialista

EO mundo da NFL ficou em choque quando o Cleveland Browns fez uma jogada ousada ao assinar com Deshaun Watson um contrato enorme e totalmente garantido. Na época da assinatura, Watson estava envolvido em uma batalha legal, deixando seu futuro na NFL incerto. Além disso, ele não viu nenhuma ação em campo por mais de um ano devido a problemas fora de campo e lesões, deixando dúvidas sobre suas capacidades quando ele retornasse.

Durante seu tempo com o Houston Texans, Watson foi considerado um MVP candidato, e muitos esperavam que ele pudesse retornar a esse nível de desempenho. No entanto, tendo jogado apenas 12 jogos nas últimas duas temporadas, preocupações começaram a surgir entre fãs e analistas. Um deles, James Jonesem um segmento recente do “Speak” no FS1, expressou sua apreensão: “Deshaun Watson, dos Texans, se foi.”

É evidente que a ausência prolongada de Watson do jogo, somada a lesões e outros fatores, levantou dúvidas sobre se ele pode replicar seu sucesso anterior. Jones continuou enfatizando que, em sua opinião, Watson não é mais um jogador com calibre de MVP.

Dúvidas pairam sobre o retorno da ex-estrela dos Texans à NFL

Apesar de vencer cinco de suas seis partidas no ano passado, ainda há incertezas em torno da capacidade de Watson de atuar em seu nível anterior. Essa incerteza deixa os fãs aguardando ansiosamente sua performance nos próximos meses. O destino dos Browns parece depender de como Watson se sairá nas próximas temporadas.

A decisão de contratar Watson, sem dúvida, carrega tanto potencial quanto risco para os Browns. Suas realizações passadas com os Texans demonstram seu talento e potencial para ser um divisor de águas.

No entanto, seus recentes reveses e tempo longe do jogo levantam preocupações válidas sobre sua capacidade de retornar à forma. O contrato totalmente garantido reflete a crença dos Browns em seu potencial, mas também coloca imensa pressão sobre Watson para entregar resultados. Também levanta preocupações válidas sobre sua capacidade de recuperar sua forma anterior. As próximas temporadas serão cruciais para determinar se essa mudança impulsionará os Browns ao sucesso ou os deixará lutando com expectativas não atendidas.