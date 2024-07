Destaques completos do vídeo da luta Paddy Pimblett vs. King Green

Assista aos destaques completos da luta entre Paddy Pimblett e King Green do confronto de sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Edwards vs. Muhammad 2 aconteceu em 27 de julho no Co-Op Live em Manchester, Inglaterra, Texas. Paddy Pimblett (22-3) e King Green (32-16-1, 1 no-contest) se enfrentaram no confronto do card principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Pimblett vs. Green, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Green do outro lado da jaula e começa a falar imediatamente com as mãos na cintura. Esse é o jeito do Rei Green.

King com alguns chutes nas pernas, mas Pimblett acerta um jab sólido como o primeiro bom golpe da noite. Então um chute forte na perna que King quase pega. King andando para frente e falando e come uma mão esquerda. Pimblett parece enorme ali, mas também hesitante. Green não é isso. Cheio de confiança.

Pimblett segurando o centro agora, pois eles estão em posição aberta e Pimblett permanecendo muito paciente, acertando outro chute baixo. King não está conseguindo seu estilo de alto volume no momento, mas ele continua falando. E come outro chute na perna.

Os dois homens demoram. OH! Green tenta uma queda por algum motivo e vai direto para uma guilhotina!!! Pimblett salta, mas Green está livre, mas Pimblett vai direto para um triângulo!!!!!!!

ISSO É SUPER PROFUNDO!!! ELE ESTÁ SE GIRANDO E GREEN ESTÁ COM TODO TIPO DE PROBLEMAS!!!! E PIMBLETT ROLA E TRIÂNGULO ARMBAR E GREEN ESTÁ DESAPARECIDOS!!!!!!!!!!!!!

QUE DESEMPENHO INCRÍVEL DE PADDY PIMBLETT!!! BEM-VINDO AO TOP-15!!!