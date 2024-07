Destino Penedo vai sediar evento Experiência Cultural Nômade em setembro

Penedo será palco do evento Experiência Cultural Nômade, projeto que contempla arte, teatro, música e gastronomia programado para o dia 28 de setembro, em local ainda a ser definido.

A realização é da Art Mood Design, composta pelos produtores culturais, o penedense Cezar Nascimento e o paulista Fábio Saltini, e conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Dentre os objetivos da Experiência Cultural Nômade estão o fomento da arte e da cultura, o fortalecimento do turismo e da economia local e também tornar a história de Penedo mais acessível à população, cidade escolhida por sua idade, riqueza cultural, conjunto arquitetônico e importância histórica.

Vale ressaltar que todos os serviços e produtos serão locais, o que vai movimentar setores da cultura, do turismo e de profissionais do Destino Penedo.

A Experiência Cultural Nômade também promove intercâmbio entre São Paulo e Penedo, aumentando e fortalecendo um canal de comunicação entre esses pólos culturais.

“A expectativa para o evento é grande e de que o público se reencontre com a própria cultura através da arte em forma de gastronomia, teatro e música. É uma oportunidade, também, para que o público valorize e conheça a história, a cultura e os artistas locais”, disse Cezar Nascimento, produtor cultural e um dos idealizadores do evento.

“A Prefeitura de Penedo vem se destacando com uma das que mais investe em cultura no estado de Alagoas. Um evento com essas características só reforça o compromisso com a economia criativa e fortalece o turismo através do segmento de eventos, trazendo fluxo de turistas para o Destino Penedo e oferecendo mais uma opção de lazer, conhecimento e fortalecimento dos saberes populares locais”, explica o secretário de Turismo e Economia Criativa Jair Galvão.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Edição Secom PMP