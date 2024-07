Dez previsões para o resto da temporada 2024 da WNBA

Parafraseando o velho ditado, fazemos previsões e os deuses do basquete riem.

A sorte dos times da WNBA pode mudar rapidamente — para pior devido a lesões ou uma fase difícil do calendário; ou para melhor após o retorno de jogadoras lesionadas ou quando algo finalmente faz sentido para os grupos.

Com apenas 12 times na liga, há talento em todos os lugares. E, na maior parte, o tanking não tem sido um problema como em outros esportes. Você pode esperar ver times jogando duro até o final da temporada regular em 19 de setembro, então os oito melhores seguem em frente para tentar ganhar o campeonato.

As Las Vegas Aces ainda podem tricampeãs? Alguém pode desafiar A’ja Wilson como MVP? A corrida pelo prêmio de Novato do Ano continuará acirrada? Aqui estão 10 previsões de Alexa Philippou e Michael Voepel para o resto da temporada da WNBA, que recomeça em 15 de agosto, após a pausa olímpica.

Apenas o extinto Houston Comets ganhou pelo menos três títulos da WNBA em sequência; eles ganharam os quatro primeiros campeonatos na história da liga (1997 a 2000). Na temporada passada, Las Vegas se tornou o primeiro a ganhar títulos consecutivos desde o Los Angeles Sparks em 2001 e 2002.

As Aces tiveram mais altos e baixos nesta temporada, em grande parte por causa do início tardio da armadora Chelsea Gray devido a uma lesão. Mas elas ainda são as favoritas, desde que estejam saudáveis. Seu talento — quatro atletas olímpicas dos EUA na escalação inicial — é igualado por sua experiência jogando juntas. E é tão difícil vencer uma série de playoffs contra elas, seja em uma rodada inicial melhor de três ou nas semifinais melhor de cinco e nas finais da WNBA. — Voepel

A febre de Indiana retornará aos playoffs

jogar 0:16 Caitlin Clark encontra Aliyah Boston para o balde Fever Caitlin Clark encontra Aliyah Boston no poste alto, e Boston tenta uma cesta fácil no Fever no primeiro quarto.

O Fever teve muita má sorte — e algumas decisões ruins — com pessoal e o draft desde a última vez que chegou à pós-temporada em 2016. Mas as escolhas nº 1 consecutivas Aliyah Boston e Caitlin Clark foram home runs. Vimos um forte crescimento delas individualmente — e do Fever como um todo — desde um início desafiador de 1-8 na temporada. Outra escolha de loteria em Kelsey Mitchell (nº 2 em 2018) agora tem talento suficiente ao seu redor para ajudá-la a fazer uma primeira aparição nos playoffs. O Fever deve se beneficiar da pausa olímpica também, especialmente com Clark — que tem jogado sem parar desde o início de sua temporada sênior na faculdade em Iowa — descansando um pouco. — Voepel

O Los Angeles Sparks terminará com as melhores probabilidades para a escolha nº 1

Este já deveria ser um ano de reconstrução para as Sparks, que selecionaram Cameron Brink (nº 2) e Rickea Jackson (nº 4) na loteria de 2024. É mais provável que Los Angeles perca os playoffs do que faça uma corrida no final do segundo tempo, o que não deve ser uma grande decepção, dado o nível de talento universitário que pode estar destinado à WNBA no ano que vem, incluindo a ex-jogadora nacional do ano Paige Bueckers.

As probabilidades da loteria são determinadas pelos registros cumulativos de dois anos das equipes, o que significa que o Sparks e o Washington Mystics atualmente parecem que acabarão com as melhores chances de conseguir a primeira escolha. Mas Washington tem um teto pós-olímpico mais alto, assumindo que Brittney Sykes, Shakira Austin e Karlie Samuelson retornem de lesões. Além disso, o Sparks terminou dois jogos atrás do Mystics na temporada passada. Não se surpreenda se Los Angeles tiver a primeira oportunidade de recrutar Bueckers na próxima primavera. — Filipe

Caitlin Clark vencerá a corrida de Novato do Ano que vai até o fim com Angel Reese

jogar 3:14 Recapitulação do primeiro tempo de Caitlin Clark Reviva os melhores momentos da primeira metade da temporada de estreia de Caitlin Clark com o Indiana Fever.

Clark e Reese, do Chicago Sky, já tiveram primeiras temporadas excepcionais e fizeram coisas históricas para novatas. A sequência de 15 duplos-duplos de Reese é a mais longa de qualquer jogadora da WNBA, não apenas de uma novata. Clark, enquanto isso, registrou o primeiro triplo-duplo de uma novata. Cada uma ajudou a posicionar seu time para uma vaga nos playoffs.

Quando se trata da corrida de Novato do Ano, no entanto, é desafiador compará-los. Estatisticamente, eles jogam em posições completamente diferentes: Clark é um armador, e Reese é um ala-pivô. Clark tem a responsabilidade de iniciar o ataque, o que pesará mais para alguns eleitores. Dito isso, os armadores — particularmente os armadores — tradicionalmente têm sido subvalorizados para prêmios individuais da WNBA (veja: Sue Bird). Outros apontarão para a produção consistente de Reese, apesar de todo o jogo físico no garrafão. É provável que esta seja uma corrida até o fim. Para mim, a vantagem agora vai para Clark, mas ambos fizeram bons casos e continuarão a fazê-lo. — Voepel

Este pode ser o último ano em que veremos jogadores importantes em seus times atuais

A agência livre sempre pode ter reviravoltas, e os resultados no final de uma temporada podem influenciar nas decisões dos jogadores sobre onde eles querem jogar no ano seguinte. Grandes nomes como Breanna Stewart, Nneka Ogwumike e Brittney Griner chegarão à agência livre depois deste ano, embora todos pareçam felizes em seus lugares atuais. Então, talvez o movimento real esteja em outro lugar.

Este é o último ano de contrato para o núcleo do Connecticut Sun de Alyssa Thomas, DeWanna Bonner e Brionna Jones, e elas falaram abertamente sobre o fechamento da janela do campeonato. Satou Sabally assinou um contrato de um ano com o Dallas Wings na última offseason, mas ela ainda não se vestiu neste verão devido a uma lesão no ombro. Sabally poderia tentar continuar sua carreira em outro lugar? E o que pode acontecer com Courtney Vandersloot? A armadora teve um papel reduzido nesta temporada com o New York Liberty em comparação com o ano passado, devido ao crescimento de Sabrina Ionescu e à profundidade melhorada do time no perímetro. O Liberty terá que determinar se Vandersloot ainda se encaixa em sua visão para o primeiro campeonato da franquia. — Filipe

A’ja Wilson será uma escolha unânime para MVP

jogar 1:48 Duplo-duplo de 28 pontos de A’ja Wilson impulsiona os Aces A’ja Wilson marca 28 pontos e pega 17 rebotes para levar as Aces à vitória sobre as Mystics.

Cynthia Cooper recebeu todos os votos de primeiro lugar para o primeiro prêmio de MVP da WNBA em 1997. Outros vencedores chegaram perto de um voto de unanimidade, mais recentemente Jonquel Jones em 2021. Wilson, no entanto, pode varrer os votos de primeiro lugar este ano. Ela está jogando em um nível tão alto — primeira na liga em pontuação e bloqueios, segunda em rebotes — que é difícil ver como alguém não a escolheria. Dito isso, no ano passado, um eleitor deu a Wilson um absurdo quarto lugar em uma corrida de MVP que foi tão acirrada entre Breanna Stewart, Alyssa Thomas e Wilson, que acabou ficando em terceiro. Wilson parece ter sido motivada por isso: ela foi a MVP das Finais da WNBA de 2023 e está jogando em um nível ainda mais alto nesta temporada. — Voepel

O Minnesota Lynx chegará às finais da WNBA

jogar 0:20 Alanna Smith alimenta Napheesa Collier para cesta fácil Alanna Smith lança para Napheesa Collier, que faz a assistência para o Lynx.

As campeãs da Commissioner’s Cup têm a oportunidade de competir por outro — bem, o verdadeiro — campeonato. Muitos não tinham certeza do que esperar do Lynx depois que eles não tiveram a mais chamativa das offseasons. Mas as novas adições Alanna Smith, Courtney Williams e Natisha Hiedeman foram perfeitas para formar dupla com a seleção do primeiro time All-WNBA Napheesa Collier e a All-Star Kayla McBride. A forte química do time se manifesta em ambas as pontas da quadra: com Collier na escalação, Minnesota ostenta a melhor classificação defensiva da liga (92,2), a maior taxa de assistência (79,2%) e a maior taxa de 3 pontos (39,3%). A combinação, catalisada pelo poder das estrelas de Collier, é o suficiente para o Lynx retornar às Finais pela primeira vez desde 2017, quando venceram tudo pela última vez depois de também levarem a coroa em 2011, 2013 e 2015. — Filipe

Haverá uma surpresa na primeira rodada dos playoffs

A WNBA retornou ao formato de todas as séries para a pós-temporada em 2022, depois de ter tido a primeira e a segunda rodadas de eliminação simples de 2016 a 2021.

Em 2022 e 2023, as quatro primeiras cabeças de chave avançaram na primeira rodada melhor de três para as semifinais melhor de cinco. Mas nesta temporada, pelo menos uma das cabeças de chave nº 5-8 pode surpreender e chegar às semifinais. Vimos supostos times de primeira linha serem derrotados no que pareciam surpresas durante a temporada regular. E embora as apostas sejam maiores, é claro, nos playoffs, o formato de série mais curto da primeira rodada se presta a surpresas mais do que as rodadas posteriores, incluindo as Finais da WNBA. — Voepel

O Atlanta Dream vai perder os playoffs

O Dream teve uma offseason intrigante, contratando a lenda da WNBA Tina Charles e negociando com Jordin Canada. Mas a empolgação sobre como o time poderia ficar e como ele poderia aproveitar a sequência de playoffs da temporada passada esfriou. Com 7-17, Atlanta está em nono lugar na classificação da liga — três jogos atrás do sétimo colocado Indiana e do oitavo colocado Chicago — depois de perder seus últimos oito jogos antes da pausa olímpica. O Dream desesperadamente sentiu falta de Rhyne Howard (limitada a 14 jogos por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo) e Canada (limitada a quatro jogos, dedo direito quebrado). O ataque de Atlanta, em particular, definhou com ambos fora, já que sua classificação ofensiva de 94,1 pontos por 100 posses é a pior da liga. Howard voltou para o jogo final antes da pausa. Mas mesmo que o Canadá retorne em agosto, o Dream enfrenta uma batalha ascendente para recuperar o terreno e superar os dois times famintos por playoffs à sua frente. — Filipe

Haverá pelo menos uma primeira escolha do primeiro time All-WNBA

A favorita para MVP, A’ja Wilson, é uma shoo-in para o primeiro time da All-WNBA. Mas várias estreantes podem se juntar a ela na lista exclusiva. Veja Kahleah Copper, que está brilhando em seu primeiro ano com o Phoenix Mercury com uma média de 23,2 pontos por jogo (a segunda maior da liga) com 45,2% de aproveitamento nos arremessos. Dearica Hamby (19,2 pontos e 10,0 rebotes por jogo) também deve estar na conversa, apesar das dificuldades das Sparks. E embora Sabrina Ionescu tenha sido uma escolha do segundo time em cada uma das últimas duas temporadas, este pode ser o ano em que ela chegará ao primeiro time com sua melhor marca de 19,8 pontos e 6,1 assistências por jogo. — Filipe