Dia 1 das Olimpíadas de 2024: atualizações ao vivo, destaques, resultados

Que comecem os Jogos de Paris. As Olimpíadas estão oficialmente em andamento após uma memorável cerimônia de abertura na sexta-feira.

Os eventos de sábado serão encabeçados por ginástica, natação, vôlei de praia e tênis. O basquete masculino também começará, embora o Team USA não compita até domingo.

A busca de Katie Ledecky por sua 11ª medalha de ouro olímpica começa no sábado nos 400m livre, onde ela competirá contra a rival australiana Ariarne Titmus, a atual medalhista de ouro. Carlos Alcaraz e Rafael Nadal começam sua jornada de duplas em Roland Garros, enquanto Coco Gauff e Jessica Pegula farão o mesmo no lado feminino.

Ciclistas criticam local

Os testes de ciclismo começaram no sábado, mas os resultados não foram a única coisa do evento que gerou burburinho. Vários competidores fizeram críticas aos respectivos locais para ciclismo e mountain bike. O ciclista belga Remco Evenepoel observou que, embora a vista parisiense fosse linda, trechos de estrada deixavam a desejar em termos de qualidade, enquanto Nino Schurte, da equipe suíça, observou que a natureza artificial das trilhas de mountain bike criava um lado escorregadio.

A natação começa

PARIS — A natação olímpica começou oficialmente na manhã de sábado na Arena La Defense com seis eventos preliminares. Houve um grande — e muito animado — multidão presente com buzinas de ar, tambores, bandeiras e até um canguru inflável.

Talvez nenhum evento tenha deixado os fãs mais animados do que as eliminatórias para os 400m livre feminino — e especificamente a eliminatória final que contou com a americana Katie Ledecky, medalhista de ouro na corrida de 2016 e recordista olímpica, e sua rival australiana Ariarne Titmus, campeã de 2020 e atual recordista mundial. Titmus liderou a maior parte da corrida antes de Ledecky acelerar o ritmo nos 100 metros finais e superá-la.

Erika Fairweather da Nova Zelândia e Summer McIntosh do Canadá — as outras duas favoritas à medalha na final de sábado à noite — competiram na segunda bateria e se classificaram em terceiro e quarto, respectivamente. É seguro dizer que esta corrida já está fazendo jus ao hype e esta noite pode ser épica. Titmus estava apenas se preservando para a final? Ledecky conseguirá encontrar aquele outro equipamento novamente quando as apostas forem mais altas? Descobriremos em breve.

Nos 400m livre masculino, Lukas Maertens, da Alemanha, registrou o melhor tempo de qualificação (3:44.13). Aaron Shackell foi o único americano a se classificar para a final de sábado à noite com o sexto tempo mais rápido da manhã.

As eliminatórias femininas dos 100m borboleta deram início à ação no sábado, com Yufei Zhang, da China, marcando o tempo mais rápido (56,50). As americanas Torri Huske (56,72) e Gretchen Walsh (56,75), que conquistaram o recorde mundial nas eliminatórias no mês passado, se classificaram para as semifinais com o terceiro e o quarto melhores tempos.

A manhã de sábado fechou com as corridas classificatórias para o estilo livre 4x100m feminino e masculino e ambos os eventos deixaram os fãs de pé o tempo todo. As mulheres americanas (que incluíam a ressurgente Simone Manuel na segunda etapa) venceram facilmente sua bateria com um tempo de 3:33.29 — 2,84 segundos melhor que a segunda colocada Grã-Bretanha. No entanto, foi a Austrália, competindo na segunda bateria, que registrou o melhor tempo (3:31.57) antes da final de sábado à noite, preparando mais um confronto entre os dois países com uma medalha de ouro em jogo.

Os homens americanos (3:12.61) terminaram em segundo na bateria, atrás de — você adivinhou — Austrália, e tiveram o quarto melhor tempo de qualificação no geral. A China (3:11.62) registrou o melhor tempo da manhã e estará na cobiçada quarta raia na final.

A sessão da noite de sábado começa às 20h30, horário local/14h30, horário do leste dos EUA. D’Arcy Maine

Primeiras medalhas dos Jogos são confirmadas

Não demorou muito para que o primeiro equipamento olímpico do verão de 2024 fosse concedido. O Cazaquistão ganhou o bronze na final do rifle de ar misto logo após as 5h ET, tornando-se o primeiro time a ganhar medalha em Paris. No mesmo evento, China e Coreia do Sul ganharam as primeiras medalhas de ouro e prata dos Jogos, respectivamente. A equipe dos EUA conquistou sua primeira medalha mais tarde pela manhã, quando Sarah Bacon e Kassidy Cook levaram a prata no trampolim sincronizado feminino de 3 m.

Principais eventos para assistir

5h da manhã, horário do leste dos EUA: Ginástica — qualificação masculina: subdivisão 1 andar, barras paralelas, cavalo com alças, argolas, salto

5h da manhã, horário do leste dos EUA: Natação – 100 m peito masculino/feminino, 400 m livre masculino/feminino e revezamento 4×1000 m livre masculino/feminino

6h00 horário do leste dos EUA: Tênis – individual feminino – Rodada 1

8h00 horário do leste dos EUA: Vôlei de praia — Confronto masculino da seleção dos EUA contra Cuba

14h30 horário do leste dos EUA: Natação – Semifinais de 100 m peito masculino/feminino, além de rodadas de medalhas para 400 m livre masculino/feminino e revezamento 4×100 m livre masculino/feminino

Uma lista completa da programação de 27 de julho pode ser encontrada aqui.

Veja o que nos espera no sábado:

Clima abaixo do ideal

Após uma cerimônia de abertura chuvosa, as condições em Paris não melhoraram muito para o primeiro dia oficial de competição dos Jogos. A previsão para sábado prevê chuva durante todo o dia, afetando a programação do evento. O skate de rua masculino, considerado muito inseguro para competir durante a chuva de sábado, foi adiado por dois dias, para 29 de julho.

Nova tecnologia

Quão alto Simone Biles voa em seu passe triplo-duplo?

Após sua performance no chão nas eliminatórias olímpicas em Minneapolis no mês passado, o “SportsCenter” tentou descobrir com uma publicação no Instagram. O gráfico mediu o topo da cabeça de Biles onde estava a 12 pés do chão, fornecendo espaço suficiente para o pivô da NBA de 7 pés e 4 polegadas, Victor Wembanyama, caber abaixo dela.

Não havia dispositivos de medição no Target Center durante os testes, então a medição da ESPN serviu como uma aproximação baseada em uma foto.

Em Paris, os fãs aprenderão exatamente o quão alto Biles voa.

A Omega, cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos, está estreando uma nova tecnologia em todos os esportes que usa câmeras com movimento, sensores de posicionamento e IA para capturar o movimento biomecânico dos atletas. Ela também exibirá medições precisas como altura, tempo de reação e tempo de antena.

“No tênis, finalmente poderemos ver se os tempos de reação influenciam na qualidade dos retornos”, diz Alain Zobrist, CEO da Omega Timing.

Para esportes com uma linha de chegada, como atletismo, Zobrist diz que câmeras de fotofinish atualizadas capturarão 40.000 fotos por segundo e fornecerão resultados imediatos.

Na ginástica, a tecnologia será utilizada durante competições masculinas e femininas para propósitos de contar histórias em transmissões ao vivo e para auxiliar os juízes principais quando houver discrepâncias. Embora essa tecnologia não tenha sido usada para criar a postagem do SportsCenter a partir de testes, esse é precisamente o tipo de conteúdo que Zobrist diz que pode ser gerado durante as competições.

As câmeras e sensores serão posicionados apenas ao redor do exercício de solo e os dados gerados em tempo real — como altura e tempo de transmissão das habilidades — serão fornecidos às equipes de transmissão de televisão. Dados mais sofisticados que levam alguns segundos para serem gerados — como posicionamento do corpo durante um passe — serão fornecidos aos juízes principais, bem como aos atletas, seus treinadores e delegações para fins de treinamento.

Zobrist diz que a tecnologia foi testada em competições locais e internacionais por cerca de quatro anos para garantir que os juízes estivessem confortáveis ​​com ela antes dos Jogos de Paris. Ele também diz que, embora os sensores possam detectar quando um atleta sai dos limites em um passe, eles não substituirão os humanos para esse trabalho, por enquanto.

“Ainda estamos trabalhando rigorosamente de acordo com as regras da federação e as regras exigem que os juízes estejam por perto”, diz Zobrist.

No entanto, no futuro isso pode mudar — e não apenas em relação a decisões fora dos limites.

“Vamos ver uma grande evolução na tecnologia para ginástica nos próximos dois anos”, ele diz. “É difícil dizer quando seremos mais precisos do que os humanos para detectar diferenças nas performances dos atletas, no entanto. Será interessante me fazer essa pergunta novamente antes das Olimpíadas em Los Angeles [in 2028]. Talvez eu tenha uma resposta melhor para lhe dar então.” — Alyssa Roenigk