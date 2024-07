Diamondbacks adquirem o reliever AJ Puk dos Marlins, dizem fontes

O Arizona Diamondbacks adquiriu o apaziguador canhoto AJ Puk do Miami Marlins na noite de quinta-feira, a primeira grande troca de uma temporada de fim de temporada que tem sido lenta devido à falta de times se desfazendo de jogadores, disseram fontes à ESPN.

Miami, um dos poucos times que devem estar ocupados com cortes em seu elenco da liga principal antes do prazo final de negociações de 30 de julho, receberá o rebatedor interno Deyvison De Los Santos e o campista central Andrew Pintar na troca, disseram fontes.

Puk, 29, começou a temporada na rotação dos Marlins enquanto eles tentavam fazer a transição dele de volta para um arremessador titular após dois anos excelentes no bullpen. Ele retornou para uma função de alívio em meados de maio e tem sido um dos arremessadores mais eficazes no beisebol desde então, postando uma ERA de 2,08 com 33 strikeouts em 30⅓ innings e uma linha de slash do oponente de .159/.204/.252.

O Arizona, atual campeão da National League, está 53-50 e um jogo atrás da terceira vaga de wild-card. O bullpen dos Diamondbacks em particular tem lutado, tendo a menor taxa de strikeout na MLB com 7,39 por nove innings e a 22ª menor ERA com 4,24.

Puk se juntará ao closer Paul Sewald, aos destros Justin Martinez, Ryan Thompson, Kevin Ginkel e ao canhoto Joe Mantiply como as principais opções do bullpen do Arizona. A rotação dos Diamondbacks deve ser fortalecida em breve também, com os esperados retornos do destro Merrill Kelly e do canhoto Eduardo Rodriguez de lesões no ombro no mês que vem.

Os Marlins, que devem contratar Tanner Scott e também podem negociar o defensor central Jazz Chisholm, o primeira base Josh Bell, o canhoto Trevor Rogers e outros, recebem um taco de elite em De Los Santos, cujas velocidades de saída estão entre as mais altas do esporte.

De Los Santos passou mais da metade da temporada na Triple A, apesar de ter acabado de fazer 21 anos, e fez 28 home runs em 372 aparições no plate na Double A e Triple A nesta temporada. Ele jogou principalmente na primeira base este ano, embora tenha passado temporadas anteriores fazendo a maioria de suas repetições na terceira base.

Embora o olho de De Los Santos no bastão seja talvez a maior questão sobre seu teto de longo prazo como um grande jogador da liga, Pintar não tem tais problemas. Selecionado na quinta rodada da BYU em 2022, ele foi recentemente promovido para a Double A após bater .304/.403/.516 na Double A. Enquanto ele era um jogador de meio-campo na faculdade, Pintar mudou para o centro e se saiu bem com velocidade que lhe permitiu roubar 18 bases em 19 tentativas nesta temporada.