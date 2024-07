Diana Taurasi, em busca do 6º ouro, estabelece alto padrão olímpico

PHOENIX — Diana Taurasi brincou após as Olimpíadas de Tóquio que veria todo mundo em Paris. A armadora de 42 anos transformou a piada em realidade: ela jogará em um recorde de sexto Jogos Olímpicos quando o time de basquete feminino dos EUA for em busca de sua oitava medalha de ouro consecutiva no final deste mês.

“Por que não? Eu digo isso o tempo todo: se eu me inscrever para jogar, eu me inscrevo para jogar”, disse Taurasi em uma entrevista abrangente com a The Associated Press. “Eu não gosto de como minhas últimas Olimpíadas foram pessoalmente. Eu acho que como um time nós ainda temos muito a provar. Eu amo jogar basquete dos EUA. Você joga com os melhores do mundo. Basquete é um esporte de equipe, e se você tiver a oportunidade de jogar com os melhores do mundo, eu sempre vou me inscrever.”

Taurasi tem sido um pilar na equipe feminina olímpica desde que se formou na UConn em 2004, após liderar os Huskies a três campeonatos consecutivos da NCAA. A líder de pontuação de todos os tempos da WNBA com mais de 10.000 pontos, Taurasi ainda está jogando em alto nível. A Phoenix Mercury All-Star está com média de 16,1 pontos e 4,8 rebotes por jogo em sua 20ª temporada na WNBA.

“Ninguém fez isso mais do que ela. Não há substituto para esse nível de experiência”, disse a treinadora dos EUA, Cheryl Reeve. “Vamos contar com a voz dela, e essa experiência que ela tem é incrível e valiosa.”

Taurasi é a quarta maior pontuadora da história olímpica com 414 pontos. Ela está 74 pontos atrás da ex-companheira de equipe Lisa Leslie para o primeiro lugar na lista americana. Taurasi já é a líder de todos os tempos em jogos disputados com 38.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Seus companheiros de equipe respeitam seu conhecimento e percepção, pois há pouca coisa pela qual ela não tenha passado durante seu tempo jogando no cenário internacional.

“Ela já viu de tudo”, disse a companheira de equipe dos EUA, Breanna Stewart. “Ela sabe exatamente o que dizer antes mesmo dos treinadores entrarem no vestiário.”

Além de ganhar cinco medalhas de ouro, a lembrança olímpica favorita de Taurasi foi a cerimônia de abertura da primeira em Atenas, em 2004.

“O mundo inteiro está assistindo a isso, e quando eles chamam todos os países e os EUA se alinham, há essa união que você não vê com muita frequência nos esportes”, ela disse. “Cada caminhada da vida, cada disciplina nos esportes está em um só lugar. É muito especial. Esse momento é especial em todas as Olimpíadas.”

Assim como vencer. Taurasi não sabe o que é perder nas Olimpíadas.

Os EUA nunca perderam um jogo olímpico em que Taurasi competiu, com 38-0. Essa sequência remonta a antes de Taurasi; a última derrota dos americanos foi nos Jogos de Barcelona de 1992.

Taurasi disse que vencer está enraizado na cultura do basquete dos EUA.

“Você sempre tem que esperar sua vez”, ela disse. “Em 2004 eu estava pegando Lisa [Leslie] e amanhecer [Staley] donuts, aprendendo as manhas. … Eu tentei absorver todo o conhecimento que pude. Então, conforme progredi na minha carreira, ganhei mais responsabilidade. Eu me tornei um dos líderes. Eu acho que é isso que o USA B faz tão bem. Não é forçado. Simplesmente acontece, o que o torna ainda melhor.”

Taurasi sorriu quando perguntada sobre as Olimpíadas de 2028, que serão disputadas em sua cidade natal, Los Angeles. Por mais que ela adoraria jogar na frente de seus fãs locais, ela terá 46 anos naquele momento.

“Estou tão viciada em basquete agora quanto era quando tinha 15 anos jogando na minha garagem. Tenho as mesmas ambições, a mesma paixão, o mesmo amor por isso”, disse ela. “Eu apareço todos os dias em Phoenix no centro de treinamento às 7h30 da manhã pronta para ir. É assim que eu trato isso.

“No entanto, quando estiver feito, estará feito.”