Diddy é processado por mulher que alega que ele a traficava sexualmente em festas

Diddy contratou uma ex-estrela pornô para fazer sexo com pessoas em algumas de suas festas lendárias e ameaçou rejeitar ela e seu namorado modelo se ela não obedecesse… de acordo com um novo processo que ela abriu.

Adriana Inglês, que diz que seu nome artístico pornô era Omunique, diz que conheceu Diddy por volta de 2004, quando seu namorado estava fazendo um teste para um trabalho de modelo de Sean John. Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Adria afirma que as coisas ficaram estranhas com Diddy logo no início.

Adria afirma que seu namorado e outra modelo foram convidados a fazer sexo oral em Diddy para conseguir o emprego. Ela diz que seu namorado recusou, mas ele teve uma segunda chance quando outro associado de Diddy lhe ofereceu o emprego… contanto que ele conseguisse que Adria trabalhasse como “dançarina go-go” na próxima festa branca de Diddy nos Hamptons.

Ela e o namorado concordaram, e ela de fato trabalhou na festa no fim de semana do Dia do Trabalho de 2004 – o processo inclui fotos dela lá – e diz que posteriormente trabalhou em outras festas do Diddy, onde regularmente tinha que beber álcool misturado com narcóticos como ecstasy, e foi incentivado a flertar com os convidados.

Embora ela inicialmente não tenha feito sexo com convidados, ela afirma que Diddy a “preparou” para o tráfico sexual ao longo do tempo. Adria afirma que as coisas pioraram quando Diddy exigiu que ela fizesse sexo com Jacó Arabov – famoso como “Jacob, o Joalheiro” no hip hop.

Segundo ação movida por advogados Ariel Mitchell-Kidd, Esq. dar Steven MetcalfEsq., ela teve “relações sexuais forçadas” com ele e depois recebeu US $ 1.000 adicionais além do que normalmente recebia por trabalhar nas festas de Diddy.

Ela tirou uma foto com Jacob após a suposta agressão, ainda na festa… e afirma que o próprio Diddy a parabenizou pessoalmente por fazer sexo com Jacob, conforme as instruções, e disse que seu trabalho foi bem feito. Jacob está listado como réu no processo.

Adria afirma que as coisas pioraram depois disso, porque ela estava sendo “passada” para outras pessoas nas festas de Diddy… e elas também a agrediram sexualmente. Ela também está processando uma mulher chamada Tamiko Thomasa quem ela acusa de facilitar a operação de tráfico sexual de Diddy.

Na verdade, Adria diz que Tamiko é a Ghislaine Maxwell na casa do Diddy Jeffrey Epstein.

Ela também afirma que Diddy prometeu avançar em sua carreira – até mesmo ajudando-a a se juntar a um grupo feminino para entrar no mundo da música – mas apoiou isso com exigências vigorosas e ameaças de proibir ela e seu namorado da indústria se eles não cumprissem.



Ela diz que finalmente escapou e voltou para a Califórnia em 2009 e acredita que Diddy rejeitou ela e seu namorado como punição.

Adria alegou que sofreu traumas emocionais, incluindo problemas de intimidade e memórias dolorosas, como resultado do suposto tráfico sexual.



