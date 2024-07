Diego Gómez, do Inter Miami, tenta dar um “salto” para Brighton

O meio-campista do Inter Miami CF, Diego Gómez, disse que seu agente está atualmente conversando com o Brighton & Hove Albion, da Premier League, sobre uma possível transferência.

“Meu agente está falando com o clube aqui e com o Brighton”, disse Gomez após a vitória do Miami por 3 a 1 sobre o Toronto FC na quarta-feira. “Vim aqui querendo dar o salto para a Europa e espero que isso aconteça. Será o que Deus quiser.”

Gomez ingressou no Inter Miami em 19 de julho de 2023, assinando um contrato de três anos válido até a temporada de 2026 da Major League Soccer, com opção para 2027. O meio-campista central chegou como parte da iniciativa Sub-22 da MLS e, desde então, conseguiu quatro gols e duas assistências em 17 jogos.

O paraguaio passou várias semanas afastado recentemente após sofrer uma entorse grave no tornozelo no primeiro tempo da vitória do Miami sobre o Nashville SC em 22 de abril.

Gomez registrou um gol e uma assistência em seu último jogo pelo Inter Miami na quarta-feira e agora está indo para os Jogos Olímpicos de Paris para representar seu país no torneio de futebol.