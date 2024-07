Diego Luna aberto à mudança para o México após rejeição dos EUA nas Olimpíadas

O meio-campista do Real Salt Lake, Diego Luna, disse que continua aberto a mudar para representar a seleção mexicana após recusar a oportunidade de ser reserva na seleção masculina olímpica dos Estados Unidos.

Luna, nascido na Califórnia, mas elegível para representar o México por meio de seus pais, trabalhou nos programas de base da seleção dos EUA, jogando nas equipes sub-17 e sub-20, antes de receber sua primeira convocação profissional para um amistoso contra a Eslovênia em janeiro de 2024.

Ele ainda não atuou pelo México em nenhuma função, mas confirmou que não descartou a possibilidade de entrar com um pedido de transferência única junto à FIFA.

“Eu nunca fechei nenhuma porta”, Luna disse à ESPN terça-feira. “Para mim, é continuar a atuar e quem vai me dar a melhor oportunidade. Sei que há algumas mudanças acontecendo na Federação Mexicana de Futebol, na US Soccer também, mas há algumas grandes mudanças acontecendo, então veremos o que acontece lá.”

Após os fracassos das respectivas seleções principais na recente Copa América, a seleção masculina dos EUA está atualmente procurando um novo técnico, enquanto o México acaba de nomear Javier Aguirre para substituir Jaime Lozano.

Diego Luna tem se destacado pelo Real Salt Lake nesta temporada. Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images

Luna, 20, conseguiu cinco gols e 12 assistências em 23 jogos da Major League Soccer nesta temporada para inspirar o Real Salt Lake ao terceiro lugar na tabela da Conferência Oeste. Seus esforços não conseguiram lhe garantir uma vaga na lista de 18 jogadores olímpicos dos Estados Unidos, embora o técnico Marko Mitrović esperasse nomear Luna como um substituto para o torneio em Paris.

No entanto, Luna explicou que rejeitou a oportunidade para permanecer no time da MLS e continuar trabalhando para atingir seus objetivos no clube.

“Há muitas coisas que influenciam na decisão de recusar ser um reserva olímpico”, ele disse. “Algumas pessoas de um lado dizem uma coisa e de outro lado outra, mas ninguém está por trás do aspecto humano e mental.

“Para mim, há muitas coisas nos bastidores que afetaram minha decisão, mas basicamente foi ficar fora por seis ou sete jogos que poderia mudar minha carreira. Estou em boa forma e jogando bem, meu time está no topo da liga, então se continuarmos assim e eu jogar bem, as opções são infinitas.

“Foi uma decisão com a qual tive que me comprometer e foi o que fiz.”

Apesar do que chamou de decisão “difícil”, Luna afirmou que continua em paz com a situação.

“Para mim, eu me saí bem e aprendi a lidar com tempos difíceis”, ele disse. “Eu apenas abaixei a cabeça, trabalhei e continuei jogando bem. As coisas acontecem de maneiras especiais, nenhuma convocação olímpica da USMNT, mas estou no MLS All-Star.”

O jogador foi a mais recente adição ao elenco do MLS All-Star, juntando-se a nomes como Sergio Busquets e Jordi Alba em Columbus, Ohio, para enfrentar os melhores da Liga MX.