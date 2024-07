Dillon Gabriel ultrapassa Beck e Ewers como favorito ao Heisman

O quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, agora é o favorito para ganhar o Troféu Heisman com odds de +750 na ESPN BET, após ultrapassar o quarterback da Geórgia, Carson Beck, e o quarterback do Texas, Quinn Ewers, em uma mudança atípica em julho para a maior honraria do futebol universitário.

Beck e Ewers, que eram os favoritos desde fevereiro, estão +800 e +900, respectivamente.

Gabriel começou julho com odds de 10-1 na ESPN BET. Ele chegou a ter odds de 14-1 em outras casas de apostas antes de uma alta de ação aparecer no quarterback dos Ducks durante o feriado de 4 de julho.

Melhores probabilidades do Troféu Heisman Jogador, Escola Chances Dillon Gabriel, Oregon +750 Carson Beck, Geórgia +800 Quinn Ewers, Texas +900 Jaxson Dart, Ole Miss +1500 Will Howard, Estado de Ohio +1600 Nico Iamaleava, Tennessee +1600 Jalen Milroe, Alabama +1600 Garrett Nussmeier, Universidade Estadual da Louisiana +2200 Cameron Ward, Miami +2200 Conner Weigman, Texas A&M +2200 — via ESPN BET, em 12 de julho

O SuperBook em Las Vegas começou a receber apostas em Gabriel no domingo, fazendo com que suas probabilidades diminuíssem de 14-1 para 9-1.

“Acho que houve algumas pessoas influentes que pularam nele e disseram que gostaram em alguns espaços públicos”, disse Chase Michaelson, apostador do SuperBook, à ESPN. “São pessoas que respeitamos que gostam de Gabriel, e acho que há muitos motivos para gostar dele.”

Gabriel apresentou números chamativos em Oklahoma e UCF. Ele passou para 3.660 jardas com 30 touchdowns e seis interceptações com os Sooners na temporada passada antes de se transferir para Oregon, onde herda o que se espera ser um ataque explosivo dos Ducks.

Mais dinheiro foi apostado em Gabriel para ganhar o Heisman do que qualquer outro jogador na ESPN BET. Nas casas de apostas BetMGM, o veterano atraiu mais do que o dobro de dinheiro do que qualquer outro jogador oferecido nas probabilidades do Heisman desde 4 de julho.

Gabriel, com +750, teria as maiores chances de qualquer favorito ao Heisman entrar na temporada nos últimos 15 anos, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Michaelson disse que o SuperBook recebeu apostas no início do ano em Beck, Ewers e no quarterback do Alabama, Jalen Milroe, mas a ação nas probabilidades do Troféu Heisman ficou quieta por meses antes desta semana.

“Essa coisa é bem estática durante esse tempo, porque não tem muita coisa acontecendo”, Michaelson disse à ESPN. “A menos que haja lesões ou batalhas de quarterback, não vemos muito movimento, mas definitivamente vimos esta semana.”