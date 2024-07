Din Thomas: Se eu fosse Alex Pereira, estaria ‘lutando contra Jon Jones agora’ após vitória por nocaute no UFC 303

Din Thomas pensou que já tinha visto de tudo como lutador, treinador e analista, até que Alex Pereira agraciou o UFC com sua presença. E agora que Pereira está no auge de seus poderes, Thomas acredita que é hora de fazer ainda mais história.

Thomas fez parte da equipe de transmissão do UFC 303 no último sábado em Las Vegas, um evento coroado por Pereira nocauteando brutalmente Jiri Prochazka nos segundos iniciais do Round 2 para manter seu título meio-pesado. Após a vitória, “Poatan” certamente tem opções: ele pode ficar no 205 e lutar contra um desafiante de ponta como Magomed Ankalaev, ou pode subir para o peso pesado pela chance de se tornar o primeiro campeão de três divisões da promoção. Além disso, o homem que atualmente detém o título dos pesos pesados ​​é uma das maiores estrelas do UFC e um dos maiores a fazê-lo.

Então, para Thomas, a resposta é simples: Pereira deve mirar a lua.

“Se eu fosse Alex Pereira, ou seu empresário, eu subiria para o peso pesado para lutar contra Jon Jones agora mesmo”, Thomas disse ao MMA Fighting. “Jon recusaria, mas eu diria, ‘Eu desafiei Jon Jones, ele recusou. Que fique registrado que aquele homem recusou.’ É o que eu diria.

“Ou, se ele aceitou, aceite a luta. Quero dizer, o que ele tem a perder [fighting] o maior de todos os tempos, além de se tornar o maior de todos os tempos? Ele não tem nada a perder. Se eu fosse Alex, e eu fosse o empresário, eu iria para o peso pesado agora mesmo para lutar contra Jon Jones. Por que arriscar uma luta com Ankalaev? Apenas vá e lute contra Jon Jones.”

Jones, junto com o CEO do UFC Dana White, está firme em remarcar uma luta com o ex-campeão dos pesos pesados ​​Stipe Miocic. Embora haja um aspecto histórico na reserva de uma perspectiva promocional, grande parte da comunidade do MMA não parece interessada na luta depois que Jones sofreu uma lesão antes de sua vaga original no UFC 295.

Se o UFC remarcar Jones x Miocic, e por algum motivo este último não puder comparecer, Thomas pode imaginar um mundo onde Jones enfrentará Pereira em vez do atual campeão interino dos pesos pesados, Tom Aspinall.

“Ele pode [take the Pereira fight] porque ele ainda pode ter suas dúvidas sobre o grappling de Pereira,” disse Thomas. “Eu acho que Jon está mais disposto a aceitar a luta com Pereira do que a luta com Tom Aspinall.

Thomas viu ascensões meteóricas no esporte ao longo dos anos, de Jones a Conor McGregor e outros que causaram impactos significativos em curtos períodos de tempo.

Pereira, aos olhos de Thomas, é um enigma. Um unicórnio. Um lutador que pegou a bola, correu com ela, colocou números no Hall da Fama e aproveitou ao máximo as situações que se quebraram a seu favor ao longo do caminho.

“Para ser bom neste esporte, para ser relevante neste esporte, muita coisa tem que acontecer ao mesmo tempo — e eu considero isso sorte, na verdade”, explicou Thomas. “Para ser um bom lutador — apenas um bom lutador, não um superstar, mas apenas um bom lutador, ter o conjunto de habilidades para vencer as pessoas — muitas coisas têm que acontecer para você. Tipo, você tem que ter o treinamento certo, você tem que ter as lutas certas, e você simplesmente não pode ter muitas lesões. Muitas coisas têm que acontecer juntas, trabalhando juntas para fazer de você um bom lutador.

“Agora, para ser um superstar, muitas coisas têm que acontecer para você, para que elas culminem juntas como aconteceu com Alex neste curto período de tempo é irreal. Quer dizer, falamos sobre esses poderes sobrenaturais, quase tenho que pensar que [might be] poderes sobrenaturais. Lembro-me de quando a última vez que vi algo assim foi BJ Penn. BJ Penn apareceu, ele venceu Joey Gilbert, e então ele me nocauteou e então ele lutou com Caol Uno e nocauteou Uno — e essa foi a época em que éramos os melhores pesos leves do mundo. Ele estava apenas nos nocauteando, e eu disse: ‘Cara, esse homem deve estar possuído.’ E agora estou dizendo a mesma coisa sobre Alex Pereira.

“Para fazer o que ele está fazendo, porque eu vi tantos caras bons irem e virem e não podemos dizer, ‘Oh, bem, ele sabia kickboxing’, porque houve muitos kickboxers realmente bons para entrar no UFC, mas nenhum entrou no UFC com a determinação que esse homem tem, o foco que esse homem tem, o código de trapaça em Glover Teixeira. Ele se mudou para Danbury, Connecticut, para viver e estar sob a orientação de Glover Teixeira — que tinha o código de trapaça que ele obteve do sistema Chuck Liddell John Hackleman — e todas essas coisas culminaram juntas para fazer esse superstar que temos, e sem nem falar inglês. Ele é o suficiente. É o suficiente com o que ele está fazendo — da saída aos nocautes — quero dizer, é absolutamente extraordinário e temos sorte de estar vivos em uma época de Alex Pereira.”