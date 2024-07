Dinheiro extra do SSA: Quem receberá o pagamento em dobro este mês?

EUSe você está esperando um cheque da Previdência Social Julhoa primeira rodada de pagamentos deve chegar esta semana. Os cheques foram enviados em 1º de julho e devem ser pontuais, diferentemente do mês passado. Se você ainda estiver esperando seu cheque de junho, pode haver alguns motivos para o atraso.

Sua data de pagamento depende do seu aniversário e quando você começou a receber benefícios da Previdência Social. Se você não tiver certeza, podemos ajudar você a determinar a data exata.

Quando receberei meu cheque de julho da Previdência Social?

Aqui está o cronograma de julho para pagamentos da Previdência Social e SSDI:

3 de julho: Pagamentos para aqueles que receberam Previdência Social desde antes de maio de 1997.

Pagamentos para aqueles que receberam Previdência Social desde antes de maio de 1997. 10 de julho: Pagamentos para aniversários entre os dias 1 e 10 de qualquer mês.

Pagamentos para aniversários entre os dias 1 e 10 de qualquer mês. Eu 17 de julho: Pagamentos para aniversários entre os dias 11 e 20 de qualquer mês.

Pagamentos para aniversários entre os dias 11 e 20 de qualquer mês. 24 de julho: Pagamentos para aniversários entre os dias 21 e 31 de qualquer mês.

Como é determinada minha data de pagamento?

O Administração da Segurança Social normalmente envia pagamentos na segunda, terceira e quarta quarta-feira de cada mês:

Segunda quarta-feira: Aniversários entre os dias 1 e 10.

Aniversários entre os dias 1 e 10. Terceira quarta-feira: Aniversários entre os dias 11 e 20.

Aniversários entre os dias 11 e 20. Quarta-feira: Aniversários entre os dias 21 e 31.

Os beneficiários do SSI geralmente recebem os pagamentos no primeiro dia de cada mês, com algumas exceções explicadas abaixo.

Receberei os pagamentos da Previdência Social e do SSI no mesmo dia?

Se você começou a receber Seguro Social benefícios antes de maio de 1997 ou se você receber ambos Seguro Social e SSIo cronograma é diferente. Nestes casos, você receberá seu Seguro Social pagamento no terceiro dia de cada mês e seu SSI no primeiro.

Se o primeiro ou terceiro dia do mês cair em um fim de semana ou feriado, as datas de pagamento serão ajustadas. Por exemplo, se o terceiro dia cair em um fim de semana, os pagamentos serão feitos no dia útil mais próximo. Em março, os pagamentos foram enviados em 1º de março em vez do dia 3 porque o dia 3 era um fim de semana.

E se eu não receber meu cheque?

Se o seu cheque não chegar na data prevista, o Administração da Segurança Social aconselha esperar três dias de postagem adicionais antes de contatá-los. Depois disso, você pode falar com um representante pelo telefone 800-772-1213. (Observação: o tempo de espera é menor de quarta a sexta e entre 16h e 19h em dias úteis.)