Diretor do FBI diz que Donald Trump pode ou não ter sido atingido por bala

Donald Trump pode ou não ter sido atingido por uma bala durante a tentativa de assassinato contra sua vida, de acordo com o diretor do FBI, Christopher Wray.

Wray, como sabem, testemunhou na quarta-feira perante o Comité Judiciário da Câmara, contando aos legisladores o que sabia até agora sobre a investigação do plano fracassado para assassinar Trump.

Embora a maioria dos pontos importantes que Wray levantou sob questionamento tenham sido relatados ao longo do dia, um detalhe significativo ficou enterrado em toda a cobertura da mídia – e é uma mentira.

O presidente do Judiciário, Jim Jordan, perguntou a Wray se o FBI havia recuperado todas as balas disparadas pelo suposto assassino Thomas Matthew Crooks no comício de Trump em 13 de julho em Butler, Pensilvânia.