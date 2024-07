Diretor do FBI diz que Trump Shooter pesquisou detalhes do assassinato de JFK no Google

Diretor do FBI Christopher Wray divulgou na quarta-feira o novo detalhe sobre Crooks enquanto testemunhava diante de um Comitê do Congresso … dizendo que uma análise do laptop de Crooks mostra que ele pesquisou no Google “a que distância estava Oswald de Kennedy” em 6 de julho – o mesmo dia em que Butler, PA, de Trump, o comício foi anunciado.