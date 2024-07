Diretor do Serviço Secreto assume responsabilidade por ataque ‘inaceitável’ de Trump

Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaça está se manifestando pela primeira vez após a tentativa de assassinato de Donald Trump … chamando toda a provação de “inaceitável”.

O membro de longa data do Serviço Secreto – que se tornou diretor em setembro de 2022 – abordou o tiroteio de sábado com ABC noticias correspondente Pedro Tomás é segunda-feira. Como disse Cheatle… ela assumiu total responsabilidade pelo ataque, deixando claro que o incidente “nunca deveria ter acontecido”.

Ela acrescentou … “A responsabilidade fica comigo. Sou a diretora do Serviço Secreto e preciso ter certeza de que estamos realizando uma revisão e que estamos fornecendo recursos ao nosso pessoal conforme necessário.”

KC pareceu apontar parte da culpa para a polícia local, no entanto… ao confirmar que eles estavam dentro e ao redor do prédio enquanto o atirador disparava contra Trump e seus participantes do comício.