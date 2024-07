Diretora do serviço secreto, Kimberly Cheatle, renuncia após tiroteio de Trump

Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaceira está jogando a toalha em seu trabalho na agência federal – isso depois da tentativa fracassada de assassinato de Donald Trump … e todo o escrutínio que se seguiu, confirmou o TMZ.

Cheatle apresentou sua renúncia na terça-feira com efeito imediato, apenas um dia depois de ela estar no Capitólio sendo interrogada por legisladores sobre a falha na segurança com Trump em seu comício na Pensilvânia… onde ele foi baleado por Thomas Matthew Crooks.



Vários membros do Congresso exigiram respostas de Cheatle sobre o que exatamente deu errado naquele fim de semana – e a maior parte ela responde foram vagas ou insatisfatórias para os membros da Câmara … com muitos deles exigindo que ela saísse do palco, já que a responsabilidade fica com ela.

Uma das principais questões da audiência de segunda-feira dizia respeito a quanto tempo levaria para descobrir o que aconteceu e por que Crooks conseguiu subir ao telhado e atirar no ex-presidente.



O Serviço Secreto concedeu-se 60 dias para investigar… mas ninguém no Capitólio ficou satisfeito com esse cronograma – nem ficou satisfeito com o fato de Cheatle não ter tido respostas adequadas sobre detalhes específicos dos detalhes de Trump naquele dia… sem mencionar a comunicação discriminação.

Cheatle já havia dito ela assume a responsabilidade pelo tiroteio – mas ao mesmo tempo, ela também disse que sentiu que a presença da segurança em torno de DT naquele dia era adequada.



