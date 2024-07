Divulgação do calendário da NHL: Avalanche, Bruins lideram as principais revelações

Com o draft de 2024 e a primeira onda de agentes livres, a NHL divulgou seu calendário da temporada regular de 2024-25.

O atual campeão Florida Panthers hasteará sua primeira bandeira da Stanley Cup nas vigas em uma sequência para sua estreia na temporada contra o Boston Bruins em 8 de outubro. Na mesma noite, a liga testemunhará o início da NHL em Salt Lake City, quando o Utah Hockey Club enfrentará o Chicago Blackhawks.

Os times se divertiram na forma como deixaram os fãs saberem quem eles enfrentariam em 2024. Veja como cada time revelou sua programação e seus adversários para a próxima temporada.

Os assistentes de mídia social do Dallas Stars têm as MAIORES notícias do dia: a programação do Dallas Stars 2024-2025 🗓️ foto.twitter.com/iTKSGz9ypO

— Estrelas de Dallas (@DallasStars) 2 de julho de 2024