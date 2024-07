Divulgada a causa oficial da morte do atirador de Trump, Thomas Matthew Crooks

O legista do condado de Butler disse ao TMZ … Crooks morreu devido a um tiro na cabeça, e o legista está considerando sua morte como homicídio. Claro, ele foi baleado e morto por um agente do Serviço Secreto depois de abrir fogo contra a multidão em Butler, PA neste fim de semana.

Embora esse último detalhe seja bastante interessante – a parte do homicídio – fomos informados de que NÃO é decisão do legista determinar se a morte a tiros de Crooks foi justificável ou não. Considerando todas as coisas… o agente que o matou estava mais do que justificado para puxar o gatilho.