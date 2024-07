DJ LeMahieu dos Yankees é colocado no banco em meio à queda da temporada

NOVA YORK — Em março, o New York Yankees estava decidido que DJ LeMahieu seria o rebatedor inicial na frente de Juan Soto e Aaron Judge. Eles estavam confiantes de que o bicampeão de rebatidas se recuperaria de três temporadas abaixo da média e cheias de lesões.

Mas quatro meses depois, após lutar contra uma lesão grave no pé e lutas quase diárias no bastão, LeMahieu está longe de ser o preparador de mesa que os Yankees imaginaram. Ele estava no banco no domingo contra o Tampa Bay Rays, com Oswaldo Cabrera começando na terceira base.

LeMahieu, no quarto ano de um contrato de seis anos no valor de US$ 90 milhões, tem sido um dos jogadores regulares com pior rebatida nas ligas principais desde que voltou aos Yankees no final de maio e recentemente foi o rebatedor nº 9 de Nova York, na parte inferior de uma escalação desesperada por uma produção constante além de Soto e Judge.

LeMahieu, 35, entrou no domingo com uma média de rebatidas de .177 e uma porcentagem de rebatidas de .471 em 39 jogos.

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, reconheceu antes do jogo de domingo que LeMahieu pode ficar fora da escalação também na próxima semana.

“Veremos”, disse Boone. “Passe por hoje e veremos onde estamos.”

Boone deu a entender na sexta-feira que LeMahieu não começaria a final da série de domingo. Mas Boone disse no sábado que acreditava que LeMahieu “ganhou” o direito de jogar em meio a uma queda que durou dois meses.

“É uma droga. Não é divertido”, disse LeMahieu. “Eu diria que nosso time é um time especial. Aparecer com um time especial, um grupo especial me mantém firme, com certeza.”

LeMahieu tem sido ainda pior no último mês, cortando .156/.250/.203 com três rebatidas extras-base. O desempenho atraiu o desprezo dos fãs que o encheram de vaias na sexta e no sábado, quando ele teve um combinado de .0 para 7 com dois strikeouts.

“Quer dizer, isso não me deu muita esperança no último mês ou algo assim”, disse LeMahieu. “Desde que joguei esse jogo, qualquer desafio que se apresentou, eu sempre saí dele, de uma forma ou de outra. Então é só continuar aparecendo e continuar trabalhando, e isso me deu muito sucesso na minha carreira.”

LeMahieu perdeu o primeiro mês da temporada com uma fratura no pé direito depois de ter cometido uma falta em um arremesso com o pé durante um jogo de treinamento de primavera em março. Mas assim como ele tem feito desde que se juntou aos Yankees, LeMahieu insistiu no domingo que está saudável.

“Eu me sinto bem”, ele disse. “Eu me sinto bem o suficiente para fazer meu trabalho.”

A produção não tem sido boa o suficiente para um clube com aspirações ao campeonato em uma batalha pelo título da divisão Leste da Liga Americana com o Baltimore Orioles. Os Yankees, como resultado, estão explorando melhorias na terceira base, entre outras áreas, antes do prazo final de negociações de 30 de julho, de acordo com fontes da liga.

“Não vou falar sobre isso”, disse LeMahieu. “Mas sei que definitivamente quero adicionar o máximo de bons jogadores que pudermos porque, como eu disse, temos um grupo especial.”