Djokovic busca o único título de tênis que lhe falta: campeão olímpico

MENOS DE DOIS horas após sua derrota devastadora na final de Wimbledon, Novak Djokovic já estava focado no resto da temporada.

Djokovic, 37, tinha acabado de ser derrotado por Carlos Alcaraz por 6-2, 6-2, 7-6 (4), seus sonhos por um 25º título de major recorde adiados. Mas estava claro que ele estava tentando seguir em frente o mais rápido que podia quando falou com repórteres em sua coletiva de imprensa mais tarde naquela tarde.

“Bem, os Jogos Olímpicos e o US Open são os dois grandes objetivos para o resto do ano para mim, na verdade”, disse Djokovic. “Espero poder estar no meu melhor [for] esses dois torneios. É tudo o que posso dizer agora.”

A resposta de Djokovic dificilmente deveria ser uma surpresa, considerando sua carreira praticamente inigualável e que ele é o atual campeão do US Open. Mas ele nunca teve o mesmo sucesso nas Olimpíadas. Ele entra em seus quintos Jogos com apenas uma medalha — um bronze em simples em 2008.

Então agora, duas semanas após seu resultado decepcionante em Wimbledon, Djokovic está de volta a Paris para o que pode ser seus últimos Jogos, com os olhos voltados para a única coisa que lhe escapou ao longo de sua carreira histórica: o ouro olímpico.

Djokovic abriu o jogo em Roland Garros no sábado com uma vitória convincente de 6-0, 6-1 sobre Matthew Ebden. Ele jogará em seguida com Rafael Nadal ou Marton Fucsovics na segunda rodada na esperança de chegar um passo mais perto de seu sonho.

“[It’s so special to be] parte do evento esportivo mais antigo da história do esporte”, disse Djokovic à Federação Internacional de Tênis em maio. “É claro que ganhar uma medalha de ouro ou ganhar qualquer medalha para meu país é um grande desejo e vontade. É um dos [my] maiores prioridades e objetivos para [this] temporada, não há segredo sobre isso.”

NÃO HÁ MAIS NADA Djokovic não conseguiu nada no tênis.

Desde que se tornou profissional em 2003, Djokovic venceu o Aberto da Austrália 10 vezes (o maior número de qualquer jogador na era do Aberto), e é sete vezes campeão de Wimbledon, quatro vezes campeão do Aberto dos EUA e três vezes campeão do Aberto da França. Ele está empatado com Margaret Court em mais títulos de simples importantes na história do esporte, e ele tem o maior número na era do Aberto.

Djokovic ganhou 98 títulos de simples na carreira (e um em duplas) e manteve o ranking de número 1 do mundo por um total de 428 semanas — outro recorde. Djokovic até levou a Sérvia ao seu primeiro e único título da Copa Davis em Belgrado em 2010, algo que ele mais tarde chamou de “a melhor sensação que já tive na minha vida como tenista”.

Mas, embora ele sempre tenha falado sobre o quanto significa para ele poder representar seu país e o quanto ele gosta da experiência dos Jogos Olímpicos, ele simplesmente nunca foi capaz de traduzir seu domínio típico para o maior palco do esporte.

Djokovic ganhou o bronze em 2008 — sua única medalha olímpica. AP Photo/Elise Amendola

Durante sua estreia olímpica em 2008 em Pequim, Djokovic foi o cabeça de chave número 3, atrás de Roger Federer e Rafael Nadal. Jogando em um formato melhor de três sets — uma diferença marcante do melhor de cinco sets usado por homens em Grand Slams — Djokovic avançou pelo sorteio até que Nadal, o eventual medalhista de ouro, o derrotou nas semifinais por 6-4, 1-6, 6-4. Na disputa pela medalha de bronze, Djokovic superou James Blake por 6-3, 7-6 (4). Djokovic, que havia conquistado seu primeiro título importante no início daquela temporada em Melbourne, não conseguiu esconder sua excitação após a partida.

“[I’m] muito feliz. Quero dizer, ganhar qualquer medalha nas Olimpíadas é uma grande conquista para qualquer atleta, eu acho”, disse Djokovic. “Não são muitos os atletas que têm a chance de ganhar uma medalha. Mas para mim, este bronze, que ganhei aqui, brilha como ouro porque acho que joguei um tênis muito bom durante todo o torneio.”

Djokovic também jogou duplas ao lado de Nenad Zimonjic, mas a dupla perdeu na primeira rodada.

Em 2012, Djokovic, então cinco vezes campeão de Grand Slam, foi nomeado porta-bandeira da Sérvia para a cerimônia de abertura. Ele descreveu isso como “uma experiência extracorpórea” e um “enorme prazer, responsabilidade e honra”. A competição foi realizada em Wimbledon, onde ele havia conquistado o título no ano anterior, mas Djokovic perdeu para o eventual medalhista de ouro Andy Murray nas semifinais. Na disputa pela medalha de bronze, ele caiu para Juan Martin del Potro em sets diretos. Djokovic perdeu novamente na primeira rodada de duplas, desta vez com Viktor Troicki.

A derrota de Djokovic nas semifinais das Olimpíadas de 2021 foi especialmente frustrante, porque ele havia conquistado todos os três títulos importantes daquele ano. RUNGROJ YONGRIT/EPA-EFE/Shutterstock

Quatro anos depois, na quadra dura do Rio, Djokovic era o cabeça de chave (e agora um campeão de 12 majors), mas foi surpreendido por Del Potro na primeira rodada. Djokovic e Zimonjic perderam na segunda rodada de duplas.

Mas nenhuma derrota doeu mais do que em 2021. Competindo nos Jogos de Tóquio adiados pela pandemia, Djokovic chegou depois de vencer todos os três Grand Slams do ano. Ele estava em uma busca para se juntar apenas a Steffi Graf em 1988 como os únicos jogadores de tênis na história a alcançar o “Golden Slam” — todos os quatro títulos principais e um ouro olímpico de simples na mesma temporada.

Mas nas semifinais — mais uma vez — Djokovic teve seus sonhos frustrados pelo eventual medalhista de ouro Alexander Zverev. Ele havia vencido facilmente o primeiro set por 6-1, mas então venceu apenas quatro games nos dois sets finais. As coisas pioraram ainda mais na partida pela medalha de bronze contra Pablo Carreno Busta, enquanto Djokovic lutava para controlar suas emoções e abusava de sua raquete em várias ocasiões. Ele perdeu a partida por 6-4, 6-7 (6), 6-3 e então desistiu da partida pela medalha de bronze de duplas mistas (com Nina Stojanovic), programada para começar mais tarde naquele mesmo dia, citando uma lesão no ombro esquerdo. Ele havia jogado sete partidas em quatro dias em sorteios e parecia que tudo o havia afetado.

“Joguei tomando remédios, sentindo uma dor inacreditável e exaustão”, disse Djokovic.

Ele nunca conseguiu retomar totalmente sua temporada e perdeu na final do US Open semanas depois para Daniil Medvedev, frustrando sua meta ajustada de um Grand Slam no calendário.

“[It] foi também [an] período emocionalmente muito exigente para mim nos últimos cinco, seis meses”, disse Djokovic após a derrota. “Slams e Olimpíadas… Tudo estava se encaixando para mim aqui e meio que acumulando todas as emoções pelas quais passei. Infelizmente, não consegui chegar à etapa final.”

DJOKOVIC AGORA RETORNA para as Olimpíadas em uma posição radicalmente diferente da que ele estava há três anos. Ele não só ainda não ganhou um Grand Slam nesta temporada, mas ele ainda não ganhou um título de qualquer tipo. É seu pior começo de temporada desde 2006. Embora ele tenha dito que não tem planos de se aposentar, ele sabe que o tempo está se esgotando. Ele terá 41 anos quando as Olimpíadas de 2028 começarem.

E retornar a Roland Garros, o local do Aberto da França e da competição olímpica, também pode ser desafiador. Ele machucou o joelho durante o Aberto da França em junho e foi forçado a se retirar antes da partida das quartas de final. Ele passou por uma cirurgia para um menisco medial rompido no joelho direito em 5 de junho, inicialmente deixando seu status para Wimbledon em dúvida.

Djokovic perdeu para Carlos Alcaraz em Wimbledon na final no início deste mês e em 2023. Foto AP/Kirsty Wigglesworth

Muitos especularam que ele pularia o torneio de quadra de grama para se concentrar em sua reabilitação e continuaria treinando no saibro antes das Olimpíadas. Mas Djokovic chegou ao All England Club uma semana antes do sorteio principal começar. Depois de vários treinos bem-sucedidos e sem dor, ele jogou e foi impressionante durante toda a sua corrida, mostrando poucos sinais de desconforto ou movimento prejudicado.

“Se alguém me dissesse que eu iria tocar [in the] “Na final de Wimbledon, há quatro semanas, eu apostaria com certeza”, disse ele.

Djokovic e seus colegas tiveram que se reajustar rapidamente ao saibro vermelho depois de passar o último mês na grama. As superfícies não poderiam ser mais diferentes — o saibro é significativamente mais lento do que a grama — e a maneira como os jogadores se movimentam na quadra também. Será complicado até para aqueles sem doenças físicas ou lesões. Talvez em parte por isso, Djokovic só jogará em simples nestes Jogos.

Mas embora Djokovic parecesse cansado e um pouco desanimado após a final de Wimbledon, ele não se deixou intimidar.

“Vamos ver como vou me sentir física e mentalmente. Espero encontrar o tênis certo porque vou precisar de tudo o que tenho e mais um pouco para chegar à final dos Jogos Olímpicos.”