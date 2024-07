Dodgers adicionam Jack Flaherty e Kevin Kiermaier por meio de negociações de prazo final

SAN DIEGO — O Los Angeles Dodgers chegou ao prazo final de negociações deste ano com o desejo de adicionar um arremessador titular na linha de frente e, com menos de 10 minutos de sobra, garantiu o que era indiscutivelmente o melhor disponível, contratando Jack Flaherty do Detroit Tigers.

A aquisição de Flaherty encerrou outro prazo frenético para os Dodgers, líderes da National League West, que também injetaram em um elenco devastado por lesões dois jogadores superutilitários (Amed Rosario e Tommy Edman), um defensor central (Kevin Kiermaier) e um arremessador forte (Michael Kopech). Mas a estrela, é claro, é Flaherty, que deu a volta por cima em uma carreira antes promissora com quatro primeiros meses dominantes na temporada e atraiu grande interesse de uma série de times nas últimas semanas.

Em troca, os Dodgers abriram mão do receptor da liga menor Thayron Liranzo — o terceiro melhor receptor do sistema pelo MLB.com, depois de Dalton Rushing e Diego Cartaya — e do jogador de campo interno Trey Sweeney, um shortstop de 24 anos da Triple-A.

“Conseguir um titular de impacto era uma prioridade muito alta para nós, e Jack é definitivamente isso”, disse o gerente geral do Dodgers, Brandon Gomes. “Seu comando, suas coisas, o swing-and-miss — sentimos que essa é uma opção de poder real em outubro.”

A expectativa é que Flaherty se junte aos Dodgers em San Diego na quarta-feira e faça sua primeira partida como titular em algum momento do fim de semana, durante uma série fora de casa contra o Oakland Athletics.

Ele vai deslizar para uma rotação decorada que também é cheia de incertezas. Tyler Glasnow arremessou como um ás, mas logo vai superar seu recorde anterior de innings. Clayton Kershaw é um certo Hall of Famer, mas também tem 36 anos e está se recuperando de uma cirurgia no ombro. Walker Buehler e Bobby Miller estarão de volta relativamente em breve, mas ambos têm lutado ultimamente. E Yoshinobu Yamamoto está lidando com uma distensão no manguito rotador, sem saber quando — ou, potencialmente, se — ele pode retornar.

Flaherty traz uma certeza muito necessária graças a uma temporada ressurgente. Agora com 28 anos, Flaherty foi um dos arremessadores titulares mais dominantes do esporte enquanto estava com o St. Louis Cardinals em seus 20 e poucos anos de 2018 a 2019. Ele então lutou contra problemas no ombro e registrou uma ERA de 4,42 de 2020 a 2023, mas tem sido dominante desde que assinou um contrato de um ano de US$ 14 milhões com os Tigers em dezembro passado. Em 18 partidas, Flaherty registrou uma ERA de 2,95 e um WHIP de 0,96, eliminando 133 rebatedores e concedendo 19 walks em 106⅔ innings.

“É emocionante”, disse Edman, ex-companheiro de equipe de Flaherty nos Cardinals, sobre se reunir com ele nos Dodgers. “Ele é um cara muito divertido de se jogar, um ótimo competidor. Sei que LA vai amá-lo. Vai ser divertido me reunir com ele. Ele lançou contra os Cardinals no começo deste ano e eu estava assistindo ao jogo e ele eliminou uns 13 caras. Ele parece bem desagradável agora.”

Time a ser batido? Os Dodgers são os favoritos da World Series no prazo de negociações pela quarta vez nos últimos cinco anos. O favorito para vencer a World Series no prazo final só venceu a World Series uma vez nas sete temporadas anteriores, e isso aconteceu na temporada encurtada de 2020: Ano Equipe Chances Ganhou o WS? 2024 Dodgers +300 ? 2023 Bravos +330 Não 2022 Dodgers/Ianques +360 Não 2021 Dodgers +300 Não 2020 Dodgers +355 Sim 2019 Astros +245 Não 2018 Astros +485 Não 2017 Dodgers +275 Não 2016 Filhotes +315 Sim — ESPN BET/SportsOddsHistory.com

Edman ainda não jogou nesta temporada. Esperava-se que ele estivesse pronto no Dia de Abertura, apesar de ter passado por uma cirurgia no pulso em outubro, mas foi só em junho que ele finalmente começou a se preparar para voltar. Então ele torceu o tornozelo, estendendo sua ausência por pelo menos mais um mês. Edman, um jogador de 29 anos que assinou até a próxima temporada, jogou em oito jogos de reabilitação, todos como rebatedor designado, e será reavaliado nos próximos dias para ver quando poderá jogar em campo.

“Não deve demorar muito”, disse Edman.

Mas onde ele jogará quando retornar é uma questão em aberto.

Edman joga principalmente no meio, como shortstop, segunda base e campo central. Rosario, um agente livre pendente que teve média de .307/.331/.417 com os Rays, é um shortstop de longa data que fez pelo menos 10 partidas em três outras posições nesta temporada — segunda base, campo direito e terceira base. Kiermaier, quatro vezes vencedor da Luva de Ouro que tem apenas .546 OPS nesta temporada, é principalmente um campista central.

A presença deles é necessária devido às lesões do terceira base Max Muncy (distensão oblíqua), do jogador de campo Miguel Rojas (rigidez no antebraço), do superutilitário Chris Taylor (distensão na virilha) e do defensor direito que virou meio-campista Mookie Betts (fratura na mão esquerda). Mas também há incerteza sobre onde os jogadores se estabelecerão à medida que os Dodgers se recuperam — principalmente no que diz respeito a Betts, que passou a maior parte desta temporada como shortstop.

Betts poderia retornar para o shortstop, o que pode ser ainda mais provável, dada a fase quente do segunda base Gavin Lux. Ele poderia jogar na segunda, permitindo que Rojas ou Edman derrubassem o shortstop. Ele poderia voltar para o campo direito, fortalecendo o campo externo. Ou ele poderia pular por aí.

Neste ponto, o técnico do Dodgers, Dave Roberts, disse que retornar à posição de shortstop é a “intenção” de Betts.

“Acho que se ele tivesse escolha, ele ficaria em uma posição e teria uma visão consistente sobre o papel”, disse Roberts. “Mas Mookie me disse várias e várias vezes — o que for preciso para nos tornar o melhor clube de beisebol, é isso que ele está disposto a fazer. Eu simplesmente não tenho, agora, essa clareza ou essa conversa ainda.”

Por enquanto, os Dodgers vão aproveitar a profundidade e versatilidade adicionais e resolver o resto depois.

“Tivemos muito mais lesões do que esperávamos”, disse Gomes. “Conversamos sobre procurar movimentos de impacto real, e conforme nos aproximamos, ambos eram necessários — os movimentos de impacto e profundidade.”