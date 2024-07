Dolphins, QB Tua Tagovailoa chegam a extensão de 4 anos e US$ 212,4 milhões

MIAMI — O Miami Dolphins e o quarterback Tua Tagovailoa concordaram com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 212,4 milhões, a maior na história da franquia, disse sua agência a Adam Schefter, da ESPN.

O valor médio do contrato de US$ 53,1 milhões coloca Tagovailoa em terceiro lugar entre os quarterbacks mais bem pagos da liga, atrás apenas de Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals (US$ 55 milhões).

O acordo inclui US$ 167 milhões garantidos, o oitavo maior valor entre quarterbacks.

Miami é o único time na NFL com três jogadores de habilidade ofensiva ganhando pelo menos $70 milhões em dinheiro garantido — os wide receivers Tyreek Hill ($72,2 milhões) e Jaylen Waddle ($71,6 milhões) sendo os outros. Seus $310,8 milhões garantidos combinados são o terceiro maior para qualquer trio de habilidade ofensiva (QB, RB, WR, TE), por Roster Management System.

O acordo encerra os dois primeiros dias fluidos do training camp, durante os quais Tagovailoa foi um participante limitado ou um não participante. Ele treinou integralmente durante o terceiro treino do training camp do time na sexta-feira, horas antes da notícia da extensão ser divulgada.

Ambos os lados estavam negociando um acordo desde o fim da temporada de 2023, e a equipe manteve comunicação consistente com os representantes de Tagovailoa na Athletes First.

Tagovailoa se torna o terceiro quarterback a conseguir uma extensão nesta offseason, seguindo Jared Goff e Lawrence, do Detroit Lions.

Redefinindo o mercado Quatro dos cinco primeiros quarterbacks fora do tabuleiro da classe de recrutamento de 2020 assinaram acordos que lhes rendem pelo menos US$ 50 milhões por ano. O próximo para uma extensão é Jordan Love, que está entrando no último ano de seu acordo com os Packers. Equipe Escolha/Jogador API Classificação NFL* Bengalas 1. Joe Burrow US$ 55 milhões T-1º Golfinhos 5. Tua Tagovailoa US$ 53,1 milhões 3º Carregadores 6. Justino Herbert US$ 52,5 milhões 5 ª Empacotadores 26. Amor de Jordânia US$ 16 milhões 20º Águias 53. Jalen dói US$ 51 milhões 7º *Entre os contratos atuais de QB — Estatísticas e informações da ESPN

Desde que Dan Marino se aposentou antes da temporada de 2000, os Dolphins têm lutado como quarterback. Vinte e cinco jogadores, incluindo Tagovailoa, começaram pelo menos um jogo pelos Dolphins desde a virada do século. Apenas um desses jogadores, a escolha de primeira rodada de 2012 Ryan Tannehill, assinou uma extensão de vários anos com o time.

A expectativa desde o início era que Tagovailoa acabasse com essa situação quando os Dolphins o selecionaram na quinta posição em 2020, tornando-o o quarterback mais bem selecionado desde 1980. Sua carreira teve um início modesto, mas preocupante; seus números anuais melhoraram em cada uma de suas três primeiras temporadas, mas ele também perdeu nove jogos devido a lesões, que incluíram duas concussões diagnosticadas durante a temporada de 2022.

Tagovailoa teve um ano de carreira em 2023, no entanto, liderando a NFL com 4.624 jardas de passe e estabelecendo um recorde de carreira com 29 passes para touchdown. Ele se tornou o primeiro quarterback dos Dolphins a liderar a liga em jardas de passe desde Marino em 1992, e seu total de jardas de passe foi o terceiro maior em uma temporada na história dos Dolphins, atrás apenas de Marino (5.084 jardas em 1984; 4.746 em 1986).

Os ganhos de carreira de Marino com os Dolphins totalizaram US$ 51 milhões, de acordo com o OverTheCap.com (sem ajustes pela inflação).

A carreira de Tua Tagovailoa decolou quando Mike McDaniel assumiu como técnico dos Dolphins em 2022. Nesse período, Tagovailoa ficou entre os 5 melhores em diversas categorias importantes de passes. Estatísticas e informações da ESPN

Tagovailoa também jogou em todas as partidas de 2023 pela primeira vez em sua carreira na NFL, a caminho de ser nomeado quarterback titular da AFC em sua primeira aparição no Pro Bowl.

Com Tagovailoa agora em sua terceira temporada com o técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, Hill e Waddle, as expectativas para ele são ainda maiores — começando com a vitória no primeiro jogo de playoff da franquia desde a temporada de 2000.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta reportagem.