Donald e Melania Trump, vencedor da Powerball de US$ 2 bilhões, Mike Perry

Donald Trump reunido com Melânia vencedor da Powerball de US$ 2 bilhões Edwin Castro tem uma namorada gostosa e Mike Perry está fazendo grandes movimentos… tudo isso é o TMZ TV Hot Takes de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

Primeiro no “TMZ Live” Harvey dar Carlos analisar as interações de Melania com Donald na Convenção Nacional Republicana… incluindo o que pode ou não ter sido um beijo.