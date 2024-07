Donald Trump certa vez criticou o bitcoin como “baseado no nada”. Agora, ele está se dirigindo à maior convenção de criptomoedas

Nashville

CNN

—



Por um tempo, Donald Trump teria sido uma atração principal improvável em uma conferência sobre criptomoedas.

Como presidente, Trump declarou que o bitcoin “não é dinheiro” e o criticou como “altamente volátil e baseado no nada”. Ele alertou que os criptoativos ajudaram a facilitar mercados clandestinos ilegais.

“Temos apenas uma moeda real nos EUA, e ela está mais forte do que nunca”, escreveu Trump no Twitter em 2019. “Chama-se Dólar dos Estados Unidos!”

Mas no sábado, Trump se dirigirá ao maior encontro anual da indústria de criptomoedas aqui em Nashville não como um cínico, mas como um de seus apoiadores mais conhecidos — o ápice de uma reversão total sobre o assunto durante a última candidatura do ex-presidente à Casa Branca.

Apesar da história recente preocupante da criptomoeda e de suas próprias reservas passadas, Trump abraçou totalmente o hype e as esperanças da indústria nascente. Sua campanha agora aceita doações de bitcoins – e arrecadou cerca de US$ 4 milhões, disse uma fonte com conhecimento de sua arrecadação de fundos. Ele atacou os esforços do governo Biden para regular a indústria como uma “guerra contra a criptomoeda” sem reconhecer os esquemas de fraude massivos que destruíram a confiança pública nas moedas digitais. E ele prometeu como presidente tornar mais fácil para as empresas de mineração de criptomoedas operarem nos Estados Unidos.

“Caso contrário, os outros países vão ter”, disse Trump no início deste mês em Wisconsin.

A indústria, por sua vez, abraçou Trump. Seus líderes e investidores doaram milhões de dólares para sua campanha e comitês políticos alinhados. Eles são líderes de torcida para sua candidatura para seus consideráveis ​​públicos online e agora estão fornecendo a ele uma plataforma para falar diretamente com 20.000 de seus seguidores mais engajados esperados na Bitcoin Conference deste ano.

“Muitas dessas pessoas se consideram eleitores de uma única questão”, disse o escritor de tecnologia Jacob Silverman, autor do best-seller “Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud”. “Se Trump ou qualquer outra pessoa diz que é pró-bitcoin, isso importa para eles.”

Desde que Trump expressou sua oposição ao bitcoin em 2019, a indústria volátil só enfrentou mais turbulências, mais notavelmente a prisão, julgamento e prisão de Sam Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX. Outrora o rosto de uma empresa que contava com o comediante Larry David e o quarterback superstar Tom Brady entre seus endossantes famosos, Bankman-Fried foi condenado em março a 25 anos de prisão por comandar um esquema de fraude multibilionário por meio de suas empresas.

A campanha de Trump não disse o que provocou a reviravolta de 180 graus do ex-presidente em relação ao bitcoin. Trump também não abordou uma das críticas centrais às moedas digitais: a falta de um uso prático e real para elas, além de ser um investimento altamente especulativo. Sua aparição na convenção de Nashville será seguida por um evento de campanha mais tradicional em St. Cloud, Minnesota, mais tarde no mesmo dia.

O porta-voz da campanha de Trump, Brian Hughes, disse em uma declaração à CNN que “inovadores de criptomoedas e outros no setor de tecnologia estão sob ataque” dos democratas, enquanto o ex-presidente estava “pronto para encorajar a liderança americana nesta e em outras tecnologias emergentes”.

Aliados republicanos se juntaram a Trump em sua mudança para o bitcoin. Falando na conferência na sexta-feira, o senador da Carolina do Sul Tim Scott argumentou que o ex-presidente entende suas preocupações sobre liberdade financeira – um refrão comum na comunidade cripto.

“Queremos que as pessoas, quer amem seus dólares ou seus ativos digitais, estejam no comando de suas decisões”, disse Scott.

Líderes do setor cortejam Trump há meses e vêm educando sua campanha sobre sua agenda política e a oportunidade de influenciar os eleitores sobre o assunto, disse David Bailey, CEO da empresa de mídia focada em bitcoin BTC Inc, em uma entrevista recente.

O discurso deles, reconheceu Bailey, incluía “a quantidade de apoio da indústria que ele pode obter” ao abraçar a criptomoeda. As conversas deles incluíram uma reunião no início deste verão com Trump em Mar-a-Lago.

“Tudo se acelerou rapidamente naquele momento”, disse Bailey, cuja empresa sedia a conferência anual onde Trump falará no sábado.

De fato, o apoio a Trump veio logo em seguida. Os magnatas bilionários das criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss prometeram doar US$ 1 milhão em bitcoins para a campanha de Trump. A Comissão Eleitoral Federal permitiu que comitês políticos recebessem bitcoins como contribuições desde 2014, cujo valor é determinado pelo preço no momento em que a contribuição é recebida.

Criptomoeda também foi um tópico de discussão durante uma recente blitz de arrecadação de fundos pelo Vale do Silício que o novo companheiro de chapa de Trump, o senador de Ohio JD Vance, ajudou a organizar. O empreendedor bilionário de tecnologia David Sacks, um proeminente defensor da criptomoeda, sediou uma das arrecadações de fundos em sua casa.

“Uma das coisas que acho que ouvimos muito naquele jantar foi apenas a dificuldade que as pessoas nos negócios estavam tendo sob esta administração Biden”, disse Sacks em um episódio recente de seu podcast co-apresentado “All-In”. “Você tem os caras da criptografia que só querem uma estrutura. Eles só querem que o governo diga a eles como operar, e eles não conseguem isso.”

Líderes e defensores do setor tornaram-se cada vez mais políticos, ajudando a financiar super PACs que apoiaram majoritariamente os republicanos em detrimento dos democratas.

“É hora do exército cripto enviar uma mensagem a Washington”, escreveu Tyler Winklevoss em uma longa publicação nas redes sociais endossando Trump. “Que nos atacar é suicídio político.”

Eric Soufer, um consultor político de grandes empresas de criptomoedas, disse que pessoas comprometidas com criptomoedas que foram expulsas de salas de poder após o episódio Bankman-Fried estão “buscando validação política após anos no deserto”.

“Eles acreditam que agora é o momento deles, e é difícil resistir a alguém que está lhes dizendo tudo o que eles querem ouvir”, disse Soufer.

A indústria de criptomoedas tem experimentado um ressurgimento desde a queda da FTX. Após cair em 2022, o preço do bitcoin se recuperou e atingiu uma alta histórica em junho. O entusiasmo em torno do evento de Nashville deste ano era palpável dentro do Music City Center. O candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. também discursou na conferência na sexta-feira.

Ainda assim, muitos americanos expressaram preocupação com a criptomoeda, mesmo com mais pessoas se conscientizando sobre ela. Uma pesquisa da Pew Research de 2023 descobriu que quase 9 em cada 10 adultos já tinham ouvido falar de criptomoedas e 75% dessas pessoas não acreditavam que fosse seguro ou confiável.

Mas o cortejo de Trump aos eleitores de criptomoedas está alinhado com outros esforços para encontrar novo apoio em lugares não convencionais. No início deste ano, Trump entrou em contato com os membros do Partido Libertário em sua convenção anual, onde prometeu “apoiar o direito à autocustódia para os 50 milhões de detentores de criptomoedas do país”. Há uma sobreposição considerável entre os libertários e a comunidade de criptomoedas.

Não foi difícil encontrar apoiadores de Trump dentro da Bitcoin Conference. John Fischer, um homem de 61 anos de Atlanta, investiu pessoalmente em criptomoeda desde 2021. Ele votou em Trump em 2020 e planeja votar novamente.

Ainda assim, ele estava lúcido sobre as tentativas de Trump de cortejar os participantes da conferência.

“Todo político vai ser a favor de alguma coisa se quiser obter votos”, disse Fischer.

Luke Broyles, um morador de Michigan de 25 anos que trabalha na indústria de criptomoedas, também estava inseguro em relação aos últimos apelos de Trump, apesar de sua retórica recente.

“Acho que há um bom bocado de ceticismo que as pessoas do bitcoin têm”, disse Broyles. “Acho que isso é razoável. No final das contas, as pessoas estão no bitcoin porque não confiam em políticos.”