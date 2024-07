Donald Trump critica o serviço secreto uma semana após tentativa de assassinato

Donald Trump agora está participando de todas as críticas do Serviço Secreto uma semana após sua tentativa de assassinato.

O candidato presidencial republicano de 2024 e sua escolha para vice-presidente JD Vance sentou-se para uma entrevista com o apresentador da Fox News, Jesse Watters que vai ao ar segunda-feira na rede.

Em um teaser divulgado no sábado, Trump criticou o Serviço Secreto por não protegê-lo no comício em Butler, Pensilvânia, no fim de semana passado.