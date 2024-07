Donald Trump desafia Joe Biden para uma partida de golfe beneficente de US$ 1 milhão

Donald Trump dar Joe Biden falou sobre golfe em seu debate no mês passado… mas não. 45 agora quer que os dois balancem o swing, desafiando oficialmente o POTUS para uma partida de 18 buracos.

Trump desafiou Biden a jogar uma partida com ele enquanto agitava uma casa lotada em seu campo de golfe Doral, em Miami, na terça-feira.

Trump disse ao público que queria debater com Biden novamente – e então, como fez durante a primeira sessão de disputa verbal em 27 de junho, ele trouxe à tona seus jogos de golfe .

Trump zombou da jogada de Biden – antes de dizer que doaria US$ 1 milhão para uma instituição de caridade de escolha do presidente se perdesse um confronto nas ligações. Trump acrescentou que está tão confiante de que venceria que daria ao seu inimigo 20 golpes no total.