Donald Trump diz que é o melhor presidente para os negros desde Lincoln

Ele também pareceu tentar retificar seu comentário viral sobre “empregos para negros” do debate presidencial de junho… ao esclarecer que “emprego para negros” era qualquer trabalho trabalhado por uma pessoa negra. Embora a multidão não parecesse muito satisfeita com esta resposta – quando uma série de risadas surgiu em resposta.

Presidente Biden – que recentemente encerrou sua candidatura à reeleição e endossou o vice-presidente Kamala Harris ‘ – incendiou o comentário de Trump sobre “empregos negros” no início deste mês enquanto discursava na convenção anual da NAACP, apontando Os negros americanos mantiveram os cargos mais altos do governo… incluindo vice-presidente e presidente.

É seguro dizer que a aparição do candidato presidencial do Partido Republicano na convenção teve um começo difícil… mas já havia tensão no início do evento.

ICYMI … A presença anunciada de Trump criou uma tempestade de controvérsia com os membros da NABJ, que expressaram publicamente seu descontentamento com a liderança da organização por ter Trump lá.