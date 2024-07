Donald Trump diz que o gráfico de imigração salvou sua vida durante uma tentativa de assassinato

Donald Trump está vivo hoje graças a um gráfico de imigração que foi seu foco de atenção enquanto os tiros soavam… assim diz o 45º Presidente.

Trump fez a afirmação ao seu ex-médico da Casa Branca, Ronny Jacksondurante uma conversa telefônica… horas depois dos 20 anos Thomas Matthew Crooks atirou na orelha dele em um comício de campanha na Pensilvânia no sábado, de acordo com o New York Times.

Jackson, agora congressista do Texas, disse ao NYT que Trump acredita que sua vida foi poupada depois que ele se virou de lado para se referir às estatísticas de imigração do gráfico exibido em uma tela enquanto estava no palco em um campo em Butler, PA.



Enquanto Trump virava a cabeça em direção ao gráfico, Crooks abriu fogo do telhado de um prédio próximo com um rifle estilo AR-15, atingindo-o na orelha direita em vez de na cabeça, lembrou Jackson, citando o ex-prez. Trump, disse Jackson, creditou especificamente à “patrulha de fronteira” e ao “gráfico de patrulha de fronteira” por salvar sua vida.



Jackson, cujo sobrinho ficou ferido na tentativa de assassinato, voou no domingo para Nova Jersey para visitar Trump em seu clube privado em Bedminster. O congressista descreveu Trump como determinado a vencer as eleições presidenciais de 2024 e nem um pouco perturbado por seu encontro com a morte.

No comício, três espectadores também foram baleados e um morreu enquanto os outros dois ainda se recuperavam dos ferimentos.