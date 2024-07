Donald Trump escolhe o senador JD Vance como seu companheiro de chapa na vice-presidência

Donald Trump nomeou senador JD Vance como seu companheiro de chapa na vice-presidência – provando que as coisas estão acontecendo após a tentativa de assassinato contra sua vida.

O ex-Prez fez o anúncio na segunda-feira – escrevendo … “JD serviu honrosamente nosso país no Corpo de Fuzileiros Navais, formou-se na Ohio State University em dois anos, Summa Cum Laude, e se formou na Faculdade de Direito de Yale, onde foi Editor do The Yale Law Journal e presidente da Yale Law Veterans Association, o livro ‘Hillbilly Elegy’ tornou-se um grande best-seller e filme, pois defendeu os homens e mulheres trabalhadores de nosso país.