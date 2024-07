Donald Trump fala sobre tiroteio em comícios e diz que foi atingido por uma bala no ouvido

Donald TrumpAcabou de falar sobre o tiroteio em seu comício na Pensilvânia – explicando onde exatamente ele foi atingido por uma bala, ao mesmo tempo que agradeceu às autoridades por sua resposta rápida.

O ex-Presidente dos Estados Unidos acaba de divulgar um comunicado ao Verdade Social poucas horas depois do tiroteio que quase lhe tirou a vida… e, nele, ele diz que levou um tiro na parte superior da orelha direita.

Trump diz: “Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Ocorreu muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo.”

O 45 POTUS envia suas condolências à família da outra pessoa em seu comício que foi morta e à família de uma pessoa que ele diz ter sido gravemente ferida também.

Ele acrescenta que está chocado que algo assim possa acontecer no país e estende seus agradecimentos aos muitos agentes do Serviço Secreto e ao pessoal responsável pela aplicação da lei – acrescentando: “Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as autoridades policiais, por sua resposta rápida sobre o tiroteio que acabou de acontecer.”



Trump diz que não sabe nada sobre a identidade do atirador neste momento… mas sabe que está morto. Uma testemunha afirmou ter visto o atirador subir no telhado e mirou no comício sem problemas… ao mesmo tempo em que alegou que seus pedidos de ajuda foram ignorados pelas autoridades.



Como você sabe… o tiroteio aconteceu no comício de Trump em Butler, com a cena dramática sendo transmitida ao vivo diante das câmeras. Trump estava no meio de uma conversa no pódio quando de repente… estalos altos foram ouvidos, e DT estendeu a mão para tocar sua orelha, antes de cair no chão… com o Serviço Secreto se aproximando e gritos ecoando na multidão.



Steven Cheung – diretor de comunicações de Trump – fez um comunicado logo após o tiroteio dizendo que o candidato republicano estava seguro e transportado para um centro médico para tratamento.