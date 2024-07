Donald Trump homenageará apoiador morto e feridos durante tentativa de assassinato na Pensilvânia

CNN

—



Donald Trump disse na sexta-feira que planeja retornar a Butler, Pensilvânia – o lugar onde o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato há quase duas semanas – para um comício que homenageará o apoiador assassinado Corey Comperatore e os feridos no tiroteio.

Trump anunciou o comício “grande e lindo” em uma publicação em letras maiúsculas em sua plataforma Truth Social, observando que o evento seria “homenagear a alma do nosso amado herói bombeiro, Corey, e aqueles bravos patriotas feridos há duas semanas”. Ele não disse quando o comício aconteceria.

Trump havia começado seu discurso em 13 de julho quando um homem armado disparou oito tiros no palco em Butler, uma cidade ao norte de Pittsburgh, em um dos estados mais importantes para a eleição de 2024.

A orelha direita de Trump estava ensanguentada, e ele apareceu dias depois na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee usando um grande curativo branco sobre a orelha machucada.

Na convenção, o ex-presidente homenageou Comperatore, um bombeiro voluntário que, segundo autoridades, protegeu sua esposa e filhos dos tiros em seus momentos finais.

A reação de Trump ao tiroteio – ficando de pé e levantando o punho direito enquanto dizia “Lute” para a multidão em Butler enquanto o Serviço Secreto o apressava para sair do palco – se tornou um grito de guerra na convenção republicana e em suas aparições na campanha desde então.

Trump e seus aliados usaram a convenção republicana para fazer apelos por unidade após a tentativa de assassinato. No entanto, em seu discurso na noite final da convenção, Trump retornou aos ataques familiares aos rivais democratas e repetiu esses ataques em comícios de campanha desde então.

“Que dia será – luta, luta, luta!”, disse Trump na sexta-feira em sua postagem nas redes sociais anunciando o comício de Butler.

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse aos legisladores em uma audiência na quarta-feira no Capitólio que havia “alguma dúvida” se Trump foi atingido por uma bala ou estilhaços.

“Não, foi, infelizmente, uma bala que atingiu meu ouvido, e atingiu com força. Não havia vidro, não havia estilhaços”, escreveu Trump na quinta-feira no Truth Social. “Não é de se espantar que o outrora famoso FBI tenha perdido a confiança da América!”

O FBI disse na quinta-feira que os investigadores continuam examinando fragmentos de balas e outras evidências do ataque a Trump, mas a agência sempre considerou o tiroteio uma tentativa de assassinato do ex-presidente.

A diretora do Serviço Secreto dos EUA, Kimberly Cheatle, renunciou esta semana em meio ao escrutínio de lapsos de segurança relacionados à tentativa de assassinato. A medida ocorreu enquanto legisladores e um órgão de fiscalização interno do governo avançam com investigações sobre o tratamento da agência à proteção de Trump e como o atirador chegou perto de matar o candidato presidencial republicano.

“À luz dos eventos recentes, é com o coração pesado que tomei a difícil decisão de renunciar como sua Diretora”, escreveu Cheatle em sua carta de demissão. Ela reconheceu que no dia do tiroteio, a agência “ficou aquém” de sua missão “de proteger os líderes da nossa nação”.