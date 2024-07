Donald Trump incendeia o diretor do FBI, Christopher Wray, por depoimento de “bala”

Donald Trump não gosta nem um pouco de Christopher Wray – e muito do seu ódio pelo diretor do FBI tem a ver com o recente atentado contra sua vida.

O TMZ divulgou a história uma hora após o tiroteio… nossa fonte conversou com um alto funcionário do Serviço Secreto que disse que Trump foi atingido por vidros quebrados. Como Harvey e Charles discutiram na quinta-feira no “TMZ Live”, essa fonte tinha duas informações adicionais que não haviam sido divulgadas, ambas precisas – que duas vítimas estavam no hospital e que o Serviço Secreto havia matado o atirador.