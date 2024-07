Donald Trump perguntou se ele é ‘fluido’ depois de dizer que não atribui pronomes

Trump dançou respondendo diretamente à pergunta – na verdade, não está claro se ele entendeu do que diabos Laura estava falando. Em vez disso… Trump diz que ninguém sabe o que o termo significa – nomeadamente, ser fluido em termos de género.

Ele acrescentou… “Pergunte [Kamala] exatamente para descrever o que isso significa. Ninguém sabe!” Segundo Trump, as pessoas obcecadas por pronomes estão “enlouquecendo” e precisam ser trazidas “de volta à sanidade”.

Este é apenas o último golpe que Trump deu contra o seu rival político. Lembre-se, em uma parte de sua sessão na Fox News… Trump descreveu Kamala como sendo “muito radical”… e até sugeriu que ela está mais à esquerda do que até Bernie Sanders .

Embora Trump tenha declarado que não foi de forma alguma ameaçado pela vice-presidente – ou por sua “risada louca”, como ele disse – 45 falou sobre se ele realmente planeja debater com ela… já que ele aparentemente sente que não há realmente um ponto.

A menos de 100 dias do dia das eleições, será interessante ver se as atitudes anti-Kamala de Trump ressoam junto do público – o mesmo se aplica às suas ideias de género.