Donald Trump pode ter sido baleado e ferido no comício da Pensilvânia

O ex-presidente dos Estados Unidos estava realizando um comício em Butler, PA, quando um toque soou no meio da multidão.

Assista ao vídeo… A mão de Trump sobe à cabeça antes que o Serviço Secreto o derrube no chão – protegendo o candidato republicano com seus corpos.

Embora não esteja claro exatamente de onde veio o tiro, as fotos do comício mostram o que parece ser sangue ao redor da orelha do candidato político.