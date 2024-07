Donald Trump pousa em Milwaukee para RNC, acena para militares

Donald Trump acabou de pousar em Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana, cerca de 24 horas depois de levar uma bala no palco… e ele ainda parece desafiador.

Vice-diretor de comunicações de Trump Margo Martins postou um vídeo para X momentos atrás mostrando o ex-prez pousando no estado de Badger … e confira o clipe porque é difícil dizer que ele foi baleado.

O presidente desce cuidadosamente os degraus de seu avião particular, mas para na metade do caminho… erguendo o punho no ar e disparando-o à distância.