Donald Trump promete aos cristãos que não terão que votar novamente depois de 2024

Donald Trump diz que esta eleição é a última que as pessoas terão que votar se o elegerem… atraindo a atenção de toneladas online que pensam que ele está promovendo a ditadura.

O ex-presidente subiu ao palco em West Palm Beach, Flórida, na noite passada, para falar com uma tonelada de seus apoiadores… muitos dos quais eram aparentemente cristãos – porque DJT reservou um tempo para se dirigir a eles diretamente durante seu discurso.

Ele implora aos membros da religião que saiam e votem, apenas nestas eleições, se não quiserem fazê-lo no futuro… porque ele diz que as eleições serão apenas uma formalidade no futuro.





DJT diz: “Vocês não terão mais que fazer isso. Mais quatro anos, quer saber? Vai dar certo, vai ficar tudo bem. Vocês não terão mais que votar, meus lindos cristãos.”

Aí está! Donald Trump disse a uma reunião de cristãos que se votassem nele desta vez, ele consertaria a situação para que nunca mais tivessem que votar novamente. Ele disse categoricamente que destruirá nossa democracia. Mantenha vivos 250 anos de Autogoverno. VOTE KAMALA!!! -Rob Reiner (@robreiner) 27 de julho de 2024

Os comentários de Trump dispararam o alarme nas partes mais liberais do X e em outras plataformas sociais… com muitos alegando que ele pretende abolir as eleições, transformando efetivamente a América numa autocracia.

Entre os liberais proeminentes que atacam 45 … Rob Reinerque postou no X alegando que se trata de Trump dizendo que planeja acabar com 250 anos de autogoverno.

Francamente, é difícil dizer o que Trump quer dizer aqui. Embora muitos estejam espalhando teorias sobre os republicanos tentando estabelecer um governo autocrático – estimulados pelo controverso plano do Projeto 2025 da Heritage Foundation – é possível que Trump quisesse dizer que planeja tornar a política tão amigável aos cristãos que eles não sentirão a necessidade de votar em 2028.

O porta-voz de Trump, Steven Cheung, diz-nos que Trump estava a falar em caçar o país “em oposição ao ambiente político divisivo que semeou tanta divisão e até resultou numa tentativa de assassinato”. Não está claro exatamente o que isso tem a ver com o fato de os cristãos não votarem mais.