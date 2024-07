Donald Trump relata tiroteio na RNC e diz que não deveria estar vivo hoje

Donald Trump acabou de aceitar a nomeação do Partido Republicano para Presidente na Convenção Nacional Republicana – e relatou a tentativa de assassinato… um momento realmente preocupante.

45 subiu ao palco na quinta-feira em Milwaukee – onde encerrou uma semana de discursos e aparições, todos na expectativa de dizer, sim… Serei o seu cara antes das eleições de novembro. É claro que todos estavam antecipando o que ele diria no sábado.

Trump levou bastante tempo para refletir sobre o situação de vida-morte … e ele ficou genuinamente humilhado, dizendo que Deus estava do seu lado e que ele não deveria estar aqui hoje.

Ouça… DT diz que estava conversando sobre números de passagem de fronteira enquanto usava um gráfico em um monitor atrás dele – quando de repente sentiu uma dor aguda no ouvido ao mesmo tempo em que ouviu um zumbido. Trump diz que soube imediatamente que era uma bala.

TMZ. com

Ele também diz acreditar que a multidão pensou que ele estava morto – e é por isso que eles não fugiram imediatamente… notando que havia tristeza no ar. No entanto, como forma de tranquilizá-los de que estava bem, Trump diz que a única coisa que conseguiu pensar em fazer foi levantar o punho e dizer “lutar”.

Trump continuou falando sobre como ele sente que vai unificar o país se for reeleito… e também aproveitou a oportunidade para condenar os processos criminais/civis contra ele ultimamente.

Outro destaque do discurso… ele beijando o uniforme de bombeiro do falecido Corey Compatore – quem foi morto durante o comício – ali mesmo no palco.