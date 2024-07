Donald Trump usa pequeno band-aid na orelha durante comício em Michigan

O principal candidato republicano subiu ao palco para seu comício em Grand Rapids, Michigan, momentos atrás… e, embora muitos esperassem ver o curativo atraente cobrindo seu ferimento à bala, 45 trocaram-no com apenas um pequeno curativo.

A bandagem – que muitas pessoas na RNC usaram em solidariedade ao seu candidato – não foi encontrada em lugar nenhum… enquanto a nova combina bem com a pele de Trump à distância.

Trump tocou no tiroteio mais uma vez… repetindo comentários que fez no RNC sobre Deus cuidando dele durante o incidente que quase ceifou sua vida.

É um comício bastante padronizado para Trump… que está superando o atentado contra sua vida da semana passada em seu comício em Butler, PA. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, roçou a orelha direita, matou um participante e feriu outros dois no incidente chocante.

DJT homenageou o homem que morreu – Corey Comperatore – no RNC e mergulhou mais profundamente no incidente na quinta-feira… então, parece que ele está voltando à campanha em geral, em vez de se concentrar no tiroteio.