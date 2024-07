Donald Trump vencendo nas urnas nos Hamptons, mas apenas nas vendas de copas

O ponto de encontro das celebridades de Nova York, The Hamptons, é o lar de uma loja de presentes chamada The Monogram Shop, e pode ter sido uma previsão de como será o dia da eleição … por meio desses copos de marca que está vendendo. Eles têm copos de marca para Biden e Trump, mas aparentemente, mais tipos de MAGA estão na cidade para matar a sede.

Claro, isso dificilmente é científico, mas aqui está o detalhamento dos números da loja: No dia Trump foi baleado no fim de semana passado, 142 xícaras com seu nome saíram das prateleiras, tanto online quanto nas lojas. Em contraste, as xícaras de Biden mal chegaram a 52.