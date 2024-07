Donald Trump voltando para Butler para comício em homenagem a Corey Comperatore

Donald Trump está voltando à cena do crime – retornando à cidade da Pensilvânia, onde quase foi assassinado, para outro comício de campanha.

O ex-presidente acaba de anunciar planos para um evento em Butler, PA, onde afirma que vai homenagear o participante do comício que morreu durante o Tiroteio em 13 de julho … bombeiro Corey Operador .

Como você sabe, Thomas Matthew Crooks abriu fogo sobre Trump no comício de 13 de julho em Butler, com um dos tiros ferindo a orelha direita de Trump.

Os bandidos passaram pela segurança para disparar tiros de um telhado próximo antes que os contra-atiradores do Serviço Secreto Mate ele .

A enorme falha de segurança levou à demissão do diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaceira … após uma acalorada audiência no Congresso.